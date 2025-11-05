Семеро, включая четверых детей, погибли на пожаре в Сургуте

Семь человек, среди них четверо детей, погибли на пожаре в Сургуте. Возгорание произошло в одном из домов садоводческо-огороднического товарищества, сообщает МЧС России.

Когда на место прибыли первые расчёты 49-й пожарно-спасательной части, пламя уже полностью охватило двухэтажное здание. Кровля и межчердачное перекрытие обрушились, дом горел по всей площади.

Газодымозащитники успели найти мужчину — пострадавшего доставили врачам. Позже, когда пожарные начали разбирать завалы, под обломками обнаружили тела троих взрослых и четверых детей. Все они погибли.

Площадь открытого горения составила 72 квадратных метра. В тушении участвовали 40 специалистов и 11 единиц техники.

Причины возгорания и все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.