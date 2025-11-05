Угроза атаки БПЛА действует в Рязани с ночи 

Ночью в среду, 5 ноября, в Рязани и области была объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 01:34.

Жителей региона призвали укрыться в зданиях и не подходить к окнам.

В 04:51 пришло новое сообщение от РСЧС. В нём говорилось: «Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона».

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили над Россией 40 вражеских беспилотников. Рязанской области в списке регионов, где уничтожались дроны, нет.