Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники

Станислав Сырский, отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, завершил курс лечения и выписан из медицинского центра в Подмосковье. 86-летний мужчина проходил там реабилитацию после тяжёлой болезни.

По данным SHOT, выписка состоялась 28 октября. Несмотря на ситуацию, сын нашёл возможность перевести деньги с Украины, чтобы оплатить счета в клиниках и транспортировку отца домой во Владимирскую область. Перевозка проходила с соблюдением строгой секретности.

Проблемы со здоровьем у Сырского-старшего обострились весной после перенесённого коронавируса. Врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона и опухоль головного мозга. Сначала мужчину госпитализировали в одну из государственных больниц Владимира, но по инициативе сына его перевели в частную клинику Москвы, а затем — в подмосковный медцентр для реабилитации.

До болезни отец и сын не поддерживали связь: родители не разделяли взгляды Александра Сырского по поводу СВО. Станислав Прокофьевич и его супруга живут во Владимирской области, поддерживают Россию и пока позволяло здоровье участвовали в акции «Бессмертный полк».

Теперь, после выписки, пенсионер будет проходить восстановительное лечение дома, под наблюдением врачей. Ему назначена поддерживающая терапия и уход.