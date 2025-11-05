Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

Многие уверены, что достаточно пройти вакцинацию в детстве — и иммунитет останется на всю жизнь. Однако, как напоминает в Рязанском управлении Роспотребнадзора, это не так. Некоторые прививки обеспечивают пожизненную защиту, но от ряда инфекций необходимо прививаться повторно или регулярно.

Какие прививки обязательны для взрослых

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, взрослому населению рекомендуется проходить вакцинацию по следующей схеме:

от дифтерии и столбняка — каждые 10 лет;

от кори — всем гражданам 18–35 лет, которые не болели и ранее не прививались, а также работникам из групп риска в возрасте до 55 лет (медицина, образование, торговля, транспорт, коммунальные службы, вахтовики);

от краснухи — девушкам 18–25 лет, не болевшим и не привитым ранее;

от гепатита B — не привитым взрослым до 55 лет;

от гриппа — ежегодно, особенно представителям отдельных категорий граждан.

Прививки по эпидемическим показаниям

Отдельные вакцины делаются при повышенном риске заражения или при поездках в неблагополучные регионы. Речь идёт о прививках против туляремии, сибирской язвы, бруцеллёза, лихорадки Ку, лептоспироза, бешенства, клещевого энцефалита, жёлтой лихорадки, гепатита A, менингококковой инфекции, ветряной оспы, брюшного тифа, ротавируса, шигеллёза Зонне и пневмококковой инфекции (для взрослых из групп риска).

Кроме того, при возникновении очагов заболеваний проводят экстренную вакцинацию контактных лиц — против кори, паротита, дифтерии, столбняка, менингококковой инфекции и полиомиелита.

Тем, кто не уверен, какие прививки делал в детстве, специалисты советуют сдать анализ крови на антитела. Это поможет определить уровень иммунной защиты. При отсутствии антител рекомендуется провести вакцинацию, чтобы снизить риск заражения.