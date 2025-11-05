Среда, 5 ноября, 2025
Общество

Рязанская полиция выявила десятки нарушений в семьях с подростками

Алексей Самохин
Screenshot

В праздничные и выходные дни в Рязани и области прошли масштабные рейдовые проверки, направленные на выявление безнадзорных подростков и семей, требующих внимания социальных служб. К участию были привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Проверки проводились в ночное время на улицах и в общественных местах. В результате инспекторы выявили десятки несовершеннолетних, находившихся без сопровождения родителей или законных представителей. За это нарушение к административной ответственности привлекли 63 родителя.

Во время рейдов полицейские выявили пять фактов употребления подростками алкогольных напитков и пресекли мелкое хулиганство. В отношении четырёх взрослых составлены протоколы за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного и курение табачных изделий.

Отдельный случай произошёл в Рыбновском районе, где сотрудник торговли продал алкоголь несовершеннолетнему. Теперь он понесёт административное наказание.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали два случая нарушения правил дорожного движения подростками — по обоим фактам вынесены меры дисциплинарного воздействия.

Полиция Рязанской области заявила, что подобные рейды будут продолжены. Цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение ответственности родителей за поведение своих детей.

