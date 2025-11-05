Среда, 5 ноября, 2025
Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

Алексей Самохин
Сегодня ночью приборы зарегистрировали вторую подряд мощную вспышку X-класса на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Интервал между двумя максимумами составил всего около 4,5 часа: вторая вспышка пришлась на 01:01 по московскому времени. Первая произошла вечером 4 ноября, с пиком в 20:34.

По поступившим данным, источник новых вспышек не связан с уже известными активными центрами, а принадлежит третьей, пока не изученной области — она расположена в южном полушарии, за краем солнечного диска. Ещё накануне появились подозрения в существовании крупного магнитного комплекса именно там. За прошедшие три недели в этом районе ничего серьёзного не наблюдалось, поэтому нынешний всплеск стал неожиданностью даже для специалистов.

Почему события уникальны

Две X-вспышки подряд — редкость даже для нынешнего цикла. За первую четверть XXI века подобных событий всего чуть больше 240, что гораздо реже одного раза в месяц. В начале января нынешнего года было зафиксировано три X-вспышки за одни сутки, но даже тогда между ними проходило 10–12 часов. Событие, когда максимум разделяют менее пяти часов, — практически уникально в современной истории наблюдений. Формирование за короткое время третьей мощной зоны активности в южной части Солнца может говорить о системном и, возможно, продолжительном росте вспышечной активности звезды.

Согласно компьютерному моделированию, оба крупных выброса корональной массы, связанные с последними вспышками (3 и 4 ноября), проходили и проходят мимо Земли. Облака газа движутся по траектории, отклонённой от нашей планеты, с угловым смещением около 50–60 градусов. Лишь одно из облаков может в ближайшие три дня зацепить Землю своим краем, но даже в этом случае воздействие будет минимальным.

Что дальше: риски растут к выходным

Астрономы отмечают, что оба центра активности пока расположены далеко от области, напрямую направленной на Землю. Солнце совершает суточный поворот на 13–15 градусов, поэтому в ближайшие дни новые вспышки с этих областей будут с каждым днём представлять всё больший интерес и потенциальный риск. Максимальные риски — к выходным, когда активные зоны будут прямо напротив нашей планеты.

Что касается ночной вспышки, расчёты не проводились, так как область активности находилась на обратной стороне Солнца. В этом случае выброшенные массы плазмы разлетаются в противоположном от Земли направлении и никак не могут повлиять на нашу атмосферу.

