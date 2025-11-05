Министерство обороны России опубликовало официальное заявление, в котором отреагировало на высказывание Владимира Зеленского о якобы проводимой ВСУ «зачистке» российских военных в Купянске.

В ведомстве подчеркнули, что слова главы киевского режима свидетельствуют либо о полном отрыве от реальной обстановки, либо о сознательной попытке скрыть истинное положение дел.

По версии Минобороны, президент Украины либо получает искажённые доклады от командующего ВСУ Александра Сырского и не владеет ситуацией на линии боевого соприкосновения. Либо Зеленский осознаёт критическое положение своих войск, но намеренно вводит в заблуждение украинское общество и западных партнёров, чтобы оправдать продолжающееся финансирование войны со стороны Европы.

В военном ведомстве добавили, что части украинской армии, зажатые в районах Купянска и Красноармейска, несут тяжёлые потери под ударами российских войск и фактически лишены возможности к отступлению.

Минобороны подчеркнуло, что единственный шанс для окружённых украинских военнослужащих — добровольная сдача в плен.