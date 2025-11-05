Среда, 5 ноября, 2025
7.8 C
Рязань
Общество

Фальшивые российские деньги в Рязанской области стали находить реже

Алексей Самохин
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Российские банкноты стали подделывать реже. С января по сентябрь 2025 года в банковской системе Рязанской области выявлено 36 фальшивых купюр, которые преступники хотели выдать за рубли. По данным регионального отделения Центробанка, это на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Вдвое меньше, чем год назад, обнаружено денежных знаков самого крупного номинала 5000 рублей — 17 штук. 15 раз эксперты признали фальшивыми тысячерублевые банкноты, 4 подделки имитировали купюру в 2000 рублей. 

«Сегодня защитный комплекс российских банкнот находится на высоком уровне. И нередко фальшивки попадают гражданам не потому, что выполнены точно, а из-за невнимательности. Проверять деньги нужно до того, как они окажутся в кошельке», — предупреждает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. 

При этом по сравнению с прошлым годом выросло число поддельных банкнот иностранных государств. За 9 месяцев обнаружено 10 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США и одна номиналом 50 долларов.

