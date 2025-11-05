В Шиловском районе открыли обновлённый Парк Победы с Вечным огнём

В поселке Лесной Шиловского района состоялось торжественное открытие обновленного Парка Победы. О событии сообщил в соцсетях председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Проект благоустройства был поддержан жителями и реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Финансирование поступило из федерального и областного бюджетов.

Во время обновления в парке проложили новые асфальтированные дорожки, высадили деревья, установили лавочки и современное освещение. В результате получилось уютное, ухоженное пространство для прогулок и отдыха.

Главным событием стало обновление мемориального комплекса, посвященного 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории поселка здесь зажгли Вечный огонь.

Частицу огня привезли из Рязани — с мемориального комплекса «Монумент Победы». Местные жители и участники церемонии отметили, что это событие стало символом уважения к подвигу поколения, отстоявшего свободу страны.