Финансист рассказал, когда кредиты в России станут выгодными

Окно для более дешёвых кредитов и ипотеки, по прогнозу эксперта, откроется не скоро. Финансовый аналитик и бизнес-эксперт компании Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что реальные шансы взять кредит по ставке, заметно ниже нынешней, появятся лишь во втором — третьем квартале 2026 года.

По словам эксперта, при действующей ключевой ставке Банка России в 16,5% потребительские кредиты и ипотека без государственных субсидий остаются крайне дорогими. В нынешней ситуации брать нецелевые кредиты или оформлять стандартную ипотеку без программы льгот просто не имеет смысла.

«Ситуация изменится, когда Центробанк начнёт активнее смягчать денежно-кредитную политику», — уточнил Трепольский. По его оценке, снизить ставки регулятор сможет в 2026 году: прогноз ЦБ предполагает удержание ключевой ставки в пределах 13–15%.

К концу следующего года возможны лишь точечные послабления. По словам специалиста, проценты по займам могут уменьшиться максимум на 0,5–1 пункт, двигаясь вслед за ключевой ставкой, но серьёзного снижения ждать не стоит.

Трепольский рекомендует тем, кто не испытывает срочной потребности в деньгах, повременить с оформлением кредитов. Исключение — льготные ипотечные программы с господдержкой, которые по-прежнему остаются наиболее доступным вариантом.