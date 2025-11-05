Среда, 5 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Новости России

Финансист рассказал, когда кредиты в России станут выгодными

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Окно для более дешёвых кредитов и ипотеки, по прогнозу эксперта, откроется не скоро. Финансовый аналитик и бизнес-эксперт компании Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что реальные шансы взять кредит по ставке, заметно ниже нынешней, появятся лишь во втором — третьем квартале 2026 года.

По словам эксперта, при действующей ключевой ставке Банка России в 16,5% потребительские кредиты и ипотека без государственных субсидий остаются крайне дорогими. В нынешней ситуации брать нецелевые кредиты или оформлять стандартную ипотеку без программы льгот просто не имеет смысла.

«Ситуация изменится, когда Центробанк начнёт активнее смягчать денежно-кредитную политику», — уточнил Трепольский. По его оценке, снизить ставки регулятор сможет в 2026 году: прогноз ЦБ предполагает удержание ключевой ставки в пределах 13–15%.

К концу следующего года возможны лишь точечные послабления. По словам специалиста, проценты по займам могут уменьшиться максимум на 0,5–1 пункт, двигаясь вслед за ключевой ставкой, но серьёзного снижения ждать не стоит.

Трепольский рекомендует тем, кто не испытывает срочной потребности в деньгах, повременить с оформлением кредитов. Исключение — льготные ипотечные программы с господдержкой, которые по-прежнему остаются наиболее доступным вариантом.

    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...
    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Последние новости

    Павел Малков: Гала-концерт стал первым важным шагом в развитии Рязанского театра балета

    Губернатор Павел Малков посетил гала-концерт, посвященный созданию Рязанского театра балета – проекта, который реализуется по инициативе главы региона.

    Семеро, включая четверых детей, погибли на пожаре в Сургуте

    Площадь открытого горения составила 72 квадратных метра. В тушении участвовали 40 специалистов и 11 единиц техники. 

    В Рязани женщина оформила фиктивную регистрацию у себя дома для 18 мигрантов

    При проверке дома сотрудники полиции установили, что его площадь не позволяет разместить такое количество людей. На деле иностранцы там не жили и даже не собирались.

    Угроза атаки БПЛА действует в Рязани с ночи 

    Жителей региона призвали укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

    Mash узнал, какую рекомендацию врачей нарушил Николаев незадолго до смерти

    Телеведущий Юрий Николаев продолжал много курить, несмотря на просьбы...

    Коц указал на странность тайной высадки спецназа ГУР в Красноармейске

    Главное управление разведки Минобороны Украины не показало ни одного...

    Сын Рудковской прокомментировал скандал после шоу Плющенко

    Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской рассказал, что сам принял решение выйти...

    Последняя борьба Юрия Николаева: болезнь не отпустила телеведущего

    Юрий Николаев много лет сражался с тяжёлым недугом. В 2007 году врачи диагностировали у него рак желудка.

    Главную тайну высадки в Покровске уничтоженный спецназ ГУР унёс в могилу

    Украинские военные заявили, что спецназ должен был деблокировать окружённые подразделения. Однако даже украинские блогеры восприняли эту версию с усмешкой.

    Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области вечером 4 ноября

    По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 5 ноября, а также утром и в первой половине дня в Рязани и области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

    Умер телеведущий Юрий Николаев 

    Одной из самых известных программ, которую вёл Николаев, была «Утренняя почта».

    Генерал Липовой назвал два варианта судьбы окруженных в Покровске бойцов ВСУ

    По его словам, киевское руководство фактически бросило своих подчинённых, оставив их на произвол судьбы.

    Скончалась глава Желанновского сельского поселения Нина Нечина 

    С 1995 года Нечина трудилась в Желанновской сельской администрации: сначала в должности заместителя главного бухгалтера, затем – специалиста сельской администрации. Главой поселения местные жители избрали её в сентябре 2021 года. 

    Арестован пьяный водитель, сбивший насмерть ребёнка в Рязани

    В Рязани суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Октябрьского района об...

    Епископ Питирим назвал женщин, делающих аборты, «серийными убийцами»

    Он подчеркнул, что аборт — это «убийство человека, своего собственного ребёнка», и что отношение общества к этому греху должно быть столь же суровым, как к действиям маньяков.