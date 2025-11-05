Среда, 5 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Общество

В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг

Алексей Самохин

4 ноября в Рязанской области состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства. Центральным стал патриотический митинг в областном центре. От имени губернатора Павла Малкова с праздником собравшихся поздравил первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков.

В патриотическом митинге участвовали руководители региональных организаций: ветеранов СВО, «Ассамблея народов России», «Народный Фронт «За Россию», Рязанской епархии Русской православной церкви, представители общественных организаций, политических партий, молодежных объединений, трудовых коллективов, жители региона. Митинг начался с исполнения гимна России, был развернут сорокаметровый флаг нашей страны. 

Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери. Он отметил: «Сегодняшний день – это день воинской славы России, который мысленно возвращает нас в 1612 год. В эпоху смутного времени, когда наша страна находилась в очень сложном положении. Тогда наш народ, невзирая на национальность, социальный статус, сословия дал отпор врагу, вернув стране былую славу и величие. Так и сейчас наши доблестные воины в зоне специальной военной операции отстаивают свободу, независимость и суверенитет России. Сегодняшняя памятная дата – это символ единства: единства веры, суверенитета, целей и задач».

Председатель региональной общественной организации ветеранов СВО, депутат областной Думы, ветеран боевых действий, гвардии подполковник Роман Иголкин сказал: «Всегда, когда нашей стране грозило зло, мы объединялись. Пример тому – многие войны и конфликты. Начиная с времен Минина и Пожарского, заканчивая специальной военной операцией. Наш многонациональный народ всегда противостоял злу в едином порыве… Победа будет за нами!».  

Перед собравшимися также выступили председатель регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Светлана Чижкова, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Глеб Шабонин и председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Русской православной церкви Арсений Вилков, который приветствовал жителей региона от имени митрополита Рязанского и Михайловского Марка. 

Митинг завершился праздничным концертом с участием творческих коллективов и исполнителей региона.

В День народного единства праздничные, патриотические мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. В частности, в р.п. Сапожок состоялась акция «Хоровод», символизирующая единство народа. В р.п. Милославское и в с. Студенки Александро-Невского района перед собравшимися выступили коллективы художественной самодеятельности. В Спасском районе был организован праздничный автопробег с флагами России и посещением с. Исады – родины воеводы Прокопия Ляпунова, собравшего в 1611 году первое народное ополчение против польских захватчиков. Автопробеги также состоялись в Касимовском округе, Сапожковском и Рязанском районах. В Сасове и Касимове волонтеры провели блиц-опросы «Это Россия!», посвященный истории и традициям народов нашей страны. Творческие коллективы региона поддержали Всероссийскую хоровую акцию «Матушка земля».

В муниципальных образованиях региона были организованы ярмарки в поддержку участников СВО. Так, на «Ярмарке добра» в г. Новомичуринске Пронского района, продавались изделия декоративно-прикладного творчества, сельхозпродукция. Вырученные средства направят на приобретение необходимого для бойцов спецоперации. В г. Кораблино прошла акция «ZaСвоих» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих.

В Рязани на площадке перед МКЦ в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни прошла ярмарка, на которой была представлена продукция местных товаропроизводителей, с дегустацией традиционных блюд Рязанского края.

В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.
Читайте также:
  • Президент Путин утвердил два новых праздника в России
  • Павел Малков вручил рязанцам государственные награды в канун Дня народного единства
  • Полная программа на Ночь искусств в Рязани

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...
    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Последние новости

    Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

    Некоторые прививки обеспечивают пожизненную защиту, но от ряда инфекций необходимо прививаться повторно или регулярно.

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.

    Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники

    До болезни отец и сын не поддерживали связь: родители не разделяли взгляды Александра Сырского по поводу СВО.

    Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области утром 5 ноября

    Угроза атаки беспилотников была объявлена сегодня ночью, затем пришло ещё одно сообщение о сохранении опасности. 

    Финансист рассказал, когда кредиты в России станут выгодными

    В нынешней ситуации брать нецелевые кредиты или оформлять стандартную ипотеку без программы льгот просто не имеет смысла.

    Павел Малков: Гала-концерт стал первым важным шагом в развитии Рязанского театра балета

    Губернатор Павел Малков посетил гала-концерт, посвященный созданию Рязанского театра балета – проекта, который реализуется по инициативе главы региона.

    Семеро, включая четверых детей, погибли на пожаре в Сургуте

    Площадь открытого горения составила 72 квадратных метра. В тушении участвовали 40 специалистов и 11 единиц техники. 

    В Рязани женщина оформила фиктивную регистрацию у себя дома для 18 мигрантов

    При проверке дома сотрудники полиции установили, что его площадь не позволяет разместить такое количество людей. На деле иностранцы там не жили и даже не собирались.

    Угроза атаки БПЛА действует в Рязани с ночи 

    Жителей региона призвали укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

    Mash узнал, какую рекомендацию врачей нарушил Николаев незадолго до смерти

    Телеведущий Юрий Николаев продолжал много курить, несмотря на просьбы...

    Коц указал на странность тайной высадки спецназа ГУР в Красноармейске

    Главное управление разведки Минобороны Украины не показало ни одного...

    Сын Рудковской прокомментировал скандал после шоу Плющенко

    Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской рассказал, что сам принял решение выйти...

    Последняя борьба Юрия Николаева: болезнь не отпустила телеведущего

    Юрий Николаев много лет сражался с тяжёлым недугом. В 2007 году врачи диагностировали у него рак желудка.

    Главную тайну высадки в Покровске уничтоженный спецназ ГУР унёс в могилу

    Украинские военные заявили, что спецназ должен был деблокировать окружённые подразделения. Однако даже украинские блогеры восприняли эту версию с усмешкой.

    Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области вечером 4 ноября

    По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 5 ноября, а также утром и в первой половине дня в Рязани и области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.