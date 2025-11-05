В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг

4 ноября в Рязанской области состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства. Центральным стал патриотический митинг в областном центре. От имени губернатора Павла Малкова с праздником собравшихся поздравил первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков.

В патриотическом митинге участвовали руководители региональных организаций: ветеранов СВО, «Ассамблея народов России», «Народный Фронт «За Россию», Рязанской епархии Русской православной церкви, представители общественных организаций, политических партий, молодежных объединений, трудовых коллективов, жители региона. Митинг начался с исполнения гимна России, был развернут сорокаметровый флаг нашей страны.

Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери. Он отметил: «Сегодняшний день – это день воинской славы России, который мысленно возвращает нас в 1612 год. В эпоху смутного времени, когда наша страна находилась в очень сложном положении. Тогда наш народ, невзирая на национальность, социальный статус, сословия дал отпор врагу, вернув стране былую славу и величие. Так и сейчас наши доблестные воины в зоне специальной военной операции отстаивают свободу, независимость и суверенитет России. Сегодняшняя памятная дата – это символ единства: единства веры, суверенитета, целей и задач».

Председатель региональной общественной организации ветеранов СВО, депутат областной Думы, ветеран боевых действий, гвардии подполковник Роман Иголкин сказал: «Всегда, когда нашей стране грозило зло, мы объединялись. Пример тому – многие войны и конфликты. Начиная с времен Минина и Пожарского, заканчивая специальной военной операцией. Наш многонациональный народ всегда противостоял злу в едином порыве… Победа будет за нами!».

Перед собравшимися также выступили председатель регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Светлана Чижкова, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Глеб Шабонин и председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Русской православной церкви Арсений Вилков, который приветствовал жителей региона от имени митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Митинг завершился праздничным концертом с участием творческих коллективов и исполнителей региона.

В День народного единства праздничные, патриотические мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. В частности, в р.п. Сапожок состоялась акция «Хоровод», символизирующая единство народа. В р.п. Милославское и в с. Студенки Александро-Невского района перед собравшимися выступили коллективы художественной самодеятельности. В Спасском районе был организован праздничный автопробег с флагами России и посещением с. Исады – родины воеводы Прокопия Ляпунова, собравшего в 1611 году первое народное ополчение против польских захватчиков. Автопробеги также состоялись в Касимовском округе, Сапожковском и Рязанском районах. В Сасове и Касимове волонтеры провели блиц-опросы «Это Россия!», посвященный истории и традициям народов нашей страны. Творческие коллективы региона поддержали Всероссийскую хоровую акцию «Матушка земля».

В муниципальных образованиях региона были организованы ярмарки в поддержку участников СВО. Так, на «Ярмарке добра» в г. Новомичуринске Пронского района, продавались изделия декоративно-прикладного творчества, сельхозпродукция. Вырученные средства направят на приобретение необходимого для бойцов спецоперации. В г. Кораблино прошла акция «ZaСвоих» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих.

В Рязани на площадке перед МКЦ в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни прошла ярмарка, на которой была представлена продукция местных товаропроизводителей, с дегустацией традиционных блюд Рязанского края.