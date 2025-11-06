Четверг, 6 ноября, 2025
7.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

Администрация Рязани объяснила долгое ожидание транспорта на остановках

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на жалобы горожан по поводу работы общественного транспорта. 

Один из пользователей пожаловался на увеличившиеся интервалы движения автобусов, из-за чего они ходят битком. Особенно сложно уехать с детьми. 

Вот, что ответили представители городской администрации:

«Мы понимаем, что увеличение интервалов движения автобусов может вызывать неудобства. Это связано с временной нехваткой водителей, из-за чего на маршруты выходит меньше транспорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее наладить регулярную работу автобусов».

Ещё одна жалоба касалась работы маршрута №46. Рязанцы возмущены тем, что некоторые водители после 18 часов не останавливаются у Памятника братству по оружию. 

Вот, что ответили в мэрии: 

«Разделяем Ваше беспокойство. Со всем водительским составом маршрута № 46 провели разъяснительную беседу об обязательной остановке для посадки и высадки пассажиров на каждом остановочном пункте по маршруту следования. С водителя взяли объяснения и предупредили о дальнейших административных мерах в случае повторных нарушений. Если ситуация повторится, пожалуйста, сообщите в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб. 3001, 3002)». 

