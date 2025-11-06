Четверг, 6 ноября, 2025
Новой силой станут «три кита»: пророчество Ванги на 2026 год сулит жёсткий передел мира

Валерия Мединская
предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Исследователи наследия легендарной Ванги расшифровывают её пророчества и распределяют по годам. Слова легендарной провидицы часто носят образный характер. Их не всегда стоит понимать буквально. Однако зачастую они могут дать понимание того, что ожидает нас в будущем.

Согласно расшифровкам слов болгарской ясновидящей, 2026 год станет особой точкой. Ванга назвала его переломным для всего мира. Не исключено, что этот перелом будет связан с Украиной и ходом специальной военной операции.

Все кризисы в России, по словам ясновидящей, закончатся уже в 2025 году. А 2026-й откроет начало «нового тысячелетия».

Страны Европы, как считала Ванга, прекратят санкционное давление. Ненависть и русофобию придётся сменить на уважение – они объединятся вокруг нового сильного лидера России. Европейцы поймут, что нужно идти за Россией. Этому, как ни странно, могут поспособствовать природные катаклизмы — наводнения и пожары. Катастрофы доведут Европу до истощения, местное население погрузится в нищету и голод.

Ванга также предрекла появление новой важной победной даты. В России будут праздновать не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и ещё один. Точно провидица не говорила, о какой дате идёт речь. Но она может осветить нашу жизнь благостными новостями уже в следующем году.

Главной силой Евразии, как отмечала болгарская провидица, станут «три слона». Это Китай, Россия и Индия. Касаясь внутренней жизни России, Ванга говорила о подъёме экономики в 2026 году. Это позволит власти снизить налоги для бизнеса и граждан. Возможно, страна сделает ставку на развитие сельского хозяйства.

Ванга уверенно заявляла: нет силы сильнее русских. Россия будет развиваться и крепнуть.

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.

    Последние новости

    Рязанцев ждут небольшие дожди и +10°C в пятницу 7 ноября 

    Жителям Рязанской области стоит подготовиться к дождливой пятнице. Небо затянет плотной облачностью, а осадки будут сопровождать регион практически весь день.

    7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

    Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года

    Живущий в Рязани отец трёх детей пожаловался на блокировку счетов 

    Житель Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова попросил помощи. По словам мужчины, у него заблокировали счета после действий управляющей компании. 

    Рецидивист избил соседа до переломов рёбер в Рязани

    Около года назад он вышел из тюрьмы и приехал в Рязань к знакомой по переписке.

    В Рязани модернизируют школьные медпункты

    На территории города Рязани расположено 66 школ в 72 зданиях. Во всех зданиях школ имеются медицинские пункты.

    В Рязани начали устанавливать новогодние ёлки 

    Всего в городе должны установить около 40 елей. Они появятся в парках и на общественных территориях.

    Гордума рассмотрит заявление мэра Рязани на внеочередном заседании 

    Сам Артёмов уже сообщил о своём уходе в телеграм-канале.

    Отстранённый от должности Виталий Артёмов уходит с поста мэра Рязани

    Глава администрации Рязани Виталий Артёмов решил уволиться. Об этом он написал в телеграм-канале.

    В Рязани стартовал конкурс «Педагогический дебют»

    В первый день конкурса участники номинаций представили свои образцовые уроки (занятия) и презентации из опыта работы

    СВР: Запад готовит крупную диверсию на Запорожской АЭС с жертвами в Европе

    По данным СВР, европейские натовцы призывают киевский режим срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта. Цель — переломить восприятие событий общественностью на Западе.

    Белгородская область получила генераторы от Рязани и Ямала

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи от коллег из других регионов России.

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

    Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

    Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.