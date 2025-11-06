Исследователи наследия легендарной Ванги расшифровывают её пророчества и распределяют по годам. Слова легендарной провидицы часто носят образный характер. Их не всегда стоит понимать буквально. Однако зачастую они могут дать понимание того, что ожидает нас в будущем.

Согласно расшифровкам слов болгарской ясновидящей, 2026 год станет особой точкой. Ванга назвала его переломным для всего мира. Не исключено, что этот перелом будет связан с Украиной и ходом специальной военной операции.

Все кризисы в России, по словам ясновидящей, закончатся уже в 2025 году. А 2026-й откроет начало «нового тысячелетия».

Страны Европы, как считала Ванга, прекратят санкционное давление. Ненависть и русофобию придётся сменить на уважение – они объединятся вокруг нового сильного лидера России. Европейцы поймут, что нужно идти за Россией. Этому, как ни странно, могут поспособствовать природные катаклизмы — наводнения и пожары. Катастрофы доведут Европу до истощения, местное население погрузится в нищету и голод.

Ванга также предрекла появление новой важной победной даты. В России будут праздновать не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и ещё один. Точно провидица не говорила, о какой дате идёт речь. Но она может осветить нашу жизнь благостными новостями уже в следующем году.

Главной силой Евразии, как отмечала болгарская провидица, станут «три слона». Это Китай, Россия и Индия. Касаясь внутренней жизни России, Ванга говорила о подъёме экономики в 2026 году. Это позволит власти снизить налоги для бизнеса и граждан. Возможно, страна сделает ставку на развитие сельского хозяйства.

Ванга уверенно заявляла: нет силы сильнее русских. Россия будет развиваться и крепнуть.