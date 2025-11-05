Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима. Источники утверждают: еще на этой неделе Сырский признался Зеленскому — Покровск потерян. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Но Киев не сдается. Чтобы создать иллюзию успеха, туда перебросили шесть новых групп элитного спецназа ГУР. Хотя предыдущие десанты уже стерты в порошок. Параллельно рушится фронт в Купянске, где, если верить словам Зеленского, вэсэушники «зачищают 60 русских бойцов». Реальность иная — для ВСУ там разыгрывается финальный акт трагедии.

Военный аналитик, член президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов объяснил «МК», зачем элитные разведчики направлены в обреченный Покровск. Также он озвучил предполагаемую дату, когда город официально объявят освобожденным.

Рядовые военнослужащие ВСУ открыто винят Зеленского в катастрофе под Покровском и Мирноградом. Его обвиняют в том, что отход войск, который должен был произойти давным-давно, так и не был организован.

«Обстановка критическая. Мы утратили 80% города, за оставшиеся 20% еще сражаемся, но и там проигрываем. Парни в Мирнограде и южнее в еще худшем положении — они в окружении», — рассказал немецкому изданию один из солдат ВСУ.

Даже украинские аналитики единогласны: на этом направлении ВСУ ждет катастрофа. Вопрос лишь в сроках — случится ли это через шесть-восемь дней или через две-три недели.

Обстановка в Купянске для ВСУ также плачевная. По информации с места событий, российские войска переходят «к завершающим аккордам операции по зачистке и полному освобождению города». Резервы противника, которые пытаются пробиться, уничтожаются, не успевая приблизиться на нужное расстояние. «Судьба города предрешена. Чем упорнее враг будет отрицать очевидное и губить там своих солдат, тем лучше для нас», — отмечают военные.

Военный эксперт Тимур Сыртланов в разговоре с «МК» разъяснил, почему 20% Покровска, еще удерживаемые противником, не взяты.

— В Покровске наши войска ведут активное наступление, действуя так, чтобы свести потери к минимуму, — говорит он. — Владимир Путин неоднократно подчеркивал: необходимо беречь солдат, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Покровск окончательно не освобожден не из-за крепкой обороны противника. Просто наши командиры не швыряют штурмовиков в безрассудные атаки. Всему свое время.

Город, безусловно, будет освобожден в самое ближайшее время. Полагаю, что до 1 декабря нас уведомят о полном освобождении этого русского города.

— Почему Зеленский обманывает свое население, говоря о каком-то контроле в Покровске и Купянске?

— В последних заявлениях Зеленского ничего неожиданного. Он продолжает делать хорошую мину при плохой игре, как уже делал не раз. Когда-то он был неплохим актером. Сейчас ему удается морочить голову гражданам бывшей Украины, но надолго ли его хватит — большой вопрос. Время все расставит по местам. Известна же фраза: можно обманывать множество людей недолго или долго обманывать немногих, но невозможно вечно обманывать всех.

— С какой целью в Покровск снова направили спецназовцев ГУР?

— Киев перебрасывает подразделения ГУР в Покровск по нескольким причинам. Не исключаю, что одна из них — попытка вывезти каких-то интересных персон из числа иностранных специалистов, попавших в окружение. Думаю, к моменту полного освобождения Покровска станет ясна принадлежность этих, скажем так, специалистов к конкретным странам НАТО. Наверняка озвучат их имена, если их не ликвидируют в боях или по приказу западных штабов, чтобы не попали к русским. Поэтому все самое интересное впереди.