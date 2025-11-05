Среда, 5 ноября, 2025
5.7 C
Рязань
Новости России

Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима. Источники утверждают: еще на этой неделе Сырский признался Зеленскому — Покровск потерян. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Но Киев не сдается. Чтобы создать иллюзию успеха, туда перебросили шесть новых групп элитного спецназа ГУР. Хотя предыдущие десанты уже стерты в порошок. Параллельно рушится фронт в Купянске, где, если верить словам Зеленского, вэсэушники «зачищают 60 русских бойцов». Реальность иная — для ВСУ там разыгрывается финальный акт трагедии.

Военный аналитик, член президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов объяснил «МК», зачем элитные разведчики направлены в обреченный Покровск. Также он озвучил предполагаемую дату, когда город официально объявят освобожденным.

Рядовые военнослужащие ВСУ открыто винят Зеленского в катастрофе под Покровском и Мирноградом. Его обвиняют в том, что отход войск, который должен был произойти давным-давно, так и не был организован.

«Обстановка критическая. Мы утратили 80% города, за оставшиеся 20% еще сражаемся, но и там проигрываем. Парни в Мирнограде и южнее в еще худшем положении — они в окружении», — рассказал немецкому изданию один из солдат ВСУ.

Даже украинские аналитики единогласны: на этом направлении ВСУ ждет катастрофа. Вопрос лишь в сроках — случится ли это через шесть-восемь дней или через две-три недели.

Обстановка в Купянске для ВСУ также плачевная. По информации с места событий, российские войска переходят «к завершающим аккордам операции по зачистке и полному освобождению города». Резервы противника, которые пытаются пробиться, уничтожаются, не успевая приблизиться на нужное расстояние. «Судьба города предрешена. Чем упорнее враг будет отрицать очевидное и губить там своих солдат, тем лучше для нас», — отмечают военные.

Военный эксперт Тимур Сыртланов в разговоре с «МК» разъяснил, почему 20% Покровска, еще удерживаемые противником, не взяты.

— В Покровске наши войска ведут активное наступление, действуя так, чтобы свести потери к минимуму, — говорит он. — Владимир Путин неоднократно подчеркивал: необходимо беречь солдат, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Покровск окончательно не освобожден не из-за крепкой обороны противника. Просто наши командиры не швыряют штурмовиков в безрассудные атаки. Всему свое время.

Город, безусловно, будет освобожден в самое ближайшее время. Полагаю, что до 1 декабря нас уведомят о полном освобождении этого русского города.

— Почему Зеленский обманывает свое население, говоря о каком-то контроле в Покровске и Купянске?

— В последних заявлениях Зеленского ничего неожиданного. Он продолжает делать хорошую мину при плохой игре, как уже делал не раз. Когда-то он был неплохим актером. Сейчас ему удается морочить голову гражданам бывшей Украины, но надолго ли его хватит — большой вопрос. Время все расставит по местам. Известна же фраза: можно обманывать множество людей недолго или долго обманывать немногих, но невозможно вечно обманывать всех.

— С какой целью в Покровск снова направили спецназовцев ГУР?

— Киев перебрасывает подразделения ГУР в Покровск по нескольким причинам. Не исключаю, что одна из них — попытка вывезти каких-то интересных персон из числа иностранных специалистов, попавших в окружение. Думаю, к моменту полного освобождения Покровска станет ясна принадлежность этих, скажем так, специалистов к конкретным странам НАТО. Наверняка озвучат их имена, если их не ликвидируют в боях или по приказу западных штабов, чтобы не попали к русским. Поэтому все самое интересное впереди.

Читайте также:
  • Коц указал на странность тайной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
  • Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск
  • Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Последние новости

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

    Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

    Рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

    Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

    Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

    Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

    Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

    «Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

    Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.

    В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

    MAX активно применяют в образовательной среде региона.

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

    Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

    Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области

    Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.