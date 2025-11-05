Среда, 5 ноября, 2025
Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

Анастасия Мериакри
Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй. Прогноз погоды на последний осенний месяц дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

Ноябрь, по словам Тобратова, будет теплее среднемноголетних показателей: ожидаются температуры примерно на 2,0-2,5 градуса выше средней, главным образом за счет первой половины месяца. Так что рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

Периодически «конвейер циклонов» будет ломаться, и в Центр России в тыловой части циклонов будет проникать холодный арктический воздух, обеспечивая заморозки, а затем будут приходить новые воздушные массы с запада.

Так, по прогнозам эксперта, во второй декаде могут пройти две холодных волны со снегопадами. Более устойчивые отрицательные среднесуточные температуры ожидаются в третьей декаде ноября; тогда же, возможно, произойдет и установление постоянного снежного покрова.

Тем самым, на фоне волнообразных температурных колебаний будет происходить выхолаживание, и вторая половина ноября станет заметно холоднее первой.

