Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

Рязанский театр балета объявляет набор детей в возрасте от 9 до 11 лет в новую Школу балета.

Создание в Рязанской области собственной балетной труппы инициировано Губернатором Павлом Малковым. В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров. В число масштабных проектов нового творческого объединения вошло открытие детской балетной школы.

Кастинг проводится среди школьников в возрасте от 9 до 11 лет в три этапа: первый – проверка внешних и профессиональных данных (осанка, гибкость, телосложение, базовая пластика); второй – медицинская комиссия, третий – оценка танцевальных и музыкальных способностей. Участник должен подготовить и представить членам экспертной комиссии номер классического направления – польку.

Отбор детей и последующие занятия Школы балета будут организованы на площадке Рязанского областного дворца культуры и искусства. Обучение проводится на бесплатной основе. Количество мест ограничено. Задать интересующие вопросы и записаться на кастинг можно по номеру телефона 8 (4912) 77-10-55.