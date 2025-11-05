Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

Днем 5 ноября в городе продолжаются сезонные работы по уборке и благоустройству территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудники работали на улицах Коняева, Братиславская, 1-й Осенний переулок, Станкозаводская. Мусор собирали на улицах Новоселов, Советской армии, Циолковского, проезд Яблочкова, Зубковой и других.

Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

Спецтехника подметает дороги и тротуары. Подрядчики проводят ремонт дорог на улице Октябрьской, в поселке Элеватор, в рамках двухгодичного контракта – на улице Введенской. Ямочный ремонт запланирован на улицах Разина, Циолковского, в 11-м районе поселка Борки. Электрики участка наружного освещения устраняют повреждении на улице Высоковольтной.

Уборка города продолжится ночью.