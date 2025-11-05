В Рязани прошел Большой этнографический диктант

В Рязани на площадке государственного университета имени С. А. Есенина в рамках празднования Дня народного единства состоялась масштабная всероссийская акция — Большой этнографический диктант. К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

«Большой этнографический диктант — это не просто проверка знаний. Это возможность вспомнить о своих корнях, о традициях нашего народа и о том, как важно сохранять взаимное уважение между людьми разных национальностей. Ведь именно это делает нашу страну сильной и единой», — прокомментировал Константин Панов.

Цель диктанта заключается в том, чтобы стимулировать интерес россиян к богатой истории, культуре и обычаям народов, населяющих страну. Акция пользуется огромной популярностью: с момента ее старта в 2016 году в ней приняли участие более 13 миллионов человек. Только в Рязанской области в 2024 году проверить свои знания пришли около 27 тысяч человек.