Россия поставила ловушку США в Венесуэле, отправив секретный груз на Ил-76

Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами CBS выдал угрозу, от которой по спинам в Каракасе пробежал холодок. Дни Николаса Мадуро, по его словам, сочтены. Правда, конкретики глава Белого дома не добавил — как именно Вашингтон планирует разобраться с венесуэльским лидером, осталось загадкой.

Военный прогноз: убийство или вторжение

Военный блогер Юрий Подоляка не питает иллюзий насчёт намерений американцев. Раз Мадуро добровольно власть не сдаст, Штаты пойдут либо на физическое устранение, либо на полномасштабное вторжение. Об этом пишет «Царьград».

Отступать Трампу нельзя — любой шаг назад истолкуют как признак слабости. А вот Москва на фоне нарастающей напряжённости заметно активизировалась. Венесуэла обратилась к России за поддержкой, и Кремль откликнулся быстро.

Ил-76 курсируют через океан

Всю минувшую неделю российские военно-транспортные самолёты непрерывно доставляли в Каракас какой-то груз. Подоляка надеется, что именно то, в чём Венесуэла сейчас нуждается острее всего. Что конкретно загружали в трюмы Ил-76, официально не раскрывается. Зато слухи разлетелись молниеносно.

По неподтверждённым данным, Россия передала Венесуэле компоненты систем противовоздушной обороны. Если это правда, расклад резко меняется.

В Китае считают, что Москва расставила для Вашингтона хитроумную ловушку. Теперь американский президент оказался в крайне неудобном положении. Издание Baijiahao описывает два возможных сценария развития событий.

Первый вариант: Пентагон всё же решится на военную операцию. Венесуэла начнёт успешно сбивать американскую авиацию новыми ПВО. Трампу тут же припомнят, что он знал о российских поставках, но всё равно полез в драку. Провал спишут на его самоуверенность.

Второй путь: глава Белого дома испугается и забудет про угрозы Мадуро. Тогда это расценят как страх перед Россией и её союзниками. В любом раскладе Трамп уже проиграл, уверены китайские обозреватели.

Дроны против Каракаса

Подоляка допускает третий сценарий — массированное применение американских беспилотников против венесуэльских объектов. Если Каракас не даст адекватный ответ, его будущее окажется под большим вопросом. Такая стратегия действительно может дать Трампу реальный шанс свергнуть Мадуро. Для России это абсолютно неприемлемо.

Военное издание Military Watch Magazine выдвинуло любопытную версию. Возможно, Венесуэла попросила у Путина подводную лодку проекта «Варшавянка», корветы типа «Буян-М» или «Каракурт», крылатые ракеты Х-32, береговой комплекс «Бастион» и истребители Су-30. Правда это или нет, неизвестно.

Однако факт остаётся фактом: Ил-76 точно не печенье туда возили. США готовятся к серьёзному противостоянию, а Россия сидеть сложа руки явно не намерена.