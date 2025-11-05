Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» развивается по 20 направлениям

В проекте «Активное долголетие – здоровая Рязань» задействованы тысяча площадок, а сам он функционирует по 20 направлениям. Такой информацией поделилась администрация города.

Основная цель проекта – вовлечение жителей «серебряного» возраста в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков, обеспечение здорового образа жизни. Возможности проекта расширяются по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Глава региона отметил, что для дальнейшего развития рязанского «Активного долголетия» необходимо учитывать и внедрять различные инициативы.

Из ближайших мероприятий проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань»: 6 ноября в 14:00 рязанцев приглашают принять участие в танцевальной программе в рамках регионального проекта «Активное долголетие – здоровая Рязань». Мероприятие состоится в ДК «Приокский». Ведущий Геннадий Свиридов исполнит известные ретрохиты, проведет зажигательную дискотеку и увлекательные танцевальные конкурсы. Вход свободный, встреча – в фойе 2-го этажа. Возрастное ограничение 12+.