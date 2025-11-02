Воскресенье, 2 ноября, 2025
6 C
Рязань
Спорт

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Анастасия Мериакри

В Санкт-Петербурге 1 ноября в первом матче под руководством нового главного тренера Павла Зубова хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над местным «Динамо».

В первом периоде «десантники» чаще бросали по воротам, однако динамовцы демонстрировали большую точность: восемь бросков в створ против семи у рязанцев, и главное — они были результативнее. Один из бросков «Динамо» привел к голу, и счет стал 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы: сначала Максим Коростелёв отличился в меньшинстве, затем Артём Файзуллин забил при игре в равных составах, а в конце периода Илья Шипов поразил ворота в большинстве. При этом рязанцы заработали десять минут штрафного времени, из которых 48 секунд играли втроем против пятерки «Динамо». Период завершился со счетом 1:3 в пользу ХК «Рязань-ВДВ».

В заключительной двадцатиминутке рязанцы не получали штрафов. Динамовцы смогли забросить лишь одну шайбу.

В итоге ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу со счетом 3:2. Благодаря победе «Рязань-ВДВ» обошел «Динамо» в турнирной таблице и занимает теперь 21-ю строчку.

«Хорошая, боевая игра. Перед матчем в раздевалке сказал, что в обе команды пришли новые тренеры, а вместе с ними — новые задачи и тренерские концепции. Каждый игрок как в нашей команде, так и в команде соперника хотел проявить себя, показать свои лучшие качества. По своей команде скажу, что двум третям ребят это удалось сделать, с другими еще надо поработать. Мы нахватали очень много ненужных удалений. Три точно, два в зоне соперника и одно в средней зоне. Даже втроем пришлось поиграть. Это никуда не годится, будем об этом разговаривать, поощрять это точно не будем. После меньшинства команда завелась и забила гол. Причем в меньшинстве, потому что других вариантов забить на тот момент не было. Дальше провели хорошую атаку сходу, затем хорошо разыграли большинство, где на пятаке доработали и «доели» шайбу. Команде соперника спасибо за игру. Мы остаемся в Санкт-Петербурге и готовимся к игре со СКА-ВМФ», — поделился главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо» Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы.

Напомним, в хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» сменился главный тренер. Место у борта занял Павел Владимирович Зубов — специалист, чей опыт не вызывает сомнений даже у скептиков: за плечами работа в «Ак Барсе», «Сибири», «Ладе», «Локомотиве» и, конечно, победный сезон с пермским «Молотом».​ 

С предыдущим главным тренером — Валерием Кулибабой — рязанский клуб расторг контракт. Решение принято по соглашению сторон.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Новости России

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.

Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно.

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей.

Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали. 

Депутат Вегнер: Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

Это 12-й лунный день, не самый благоприятный для любовных отношений и деловых переговоров, зато идеальный для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В Сапожке горело ремонтируемое здание поликлиники 

В Сапожке рано утром 2 ноября произошел пожар в ремонтируемом здании поликлиники. Об этом РИА  7info сообщили местные жители. 

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.

Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов.