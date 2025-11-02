Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

В Санкт-Петербурге 1 ноября в первом матче под руководством нового главного тренера Павла Зубова хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над местным «Динамо».

В первом периоде «десантники» чаще бросали по воротам, однако динамовцы демонстрировали большую точность: восемь бросков в створ против семи у рязанцев, и главное — они были результативнее. Один из бросков «Динамо» привел к голу, и счет стал 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы: сначала Максим Коростелёв отличился в меньшинстве, затем Артём Файзуллин забил при игре в равных составах, а в конце периода Илья Шипов поразил ворота в большинстве. При этом рязанцы заработали десять минут штрафного времени, из которых 48 секунд играли втроем против пятерки «Динамо». Период завершился со счетом 1:3 в пользу ХК «Рязань-ВДВ».

В заключительной двадцатиминутке рязанцы не получали штрафов. Динамовцы смогли забросить лишь одну шайбу.

В итоге ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу со счетом 3:2. Благодаря победе «Рязань-ВДВ» обошел «Динамо» в турнирной таблице и занимает теперь 21-ю строчку.

«Хорошая, боевая игра. Перед матчем в раздевалке сказал, что в обе команды пришли новые тренеры, а вместе с ними — новые задачи и тренерские концепции. Каждый игрок как в нашей команде, так и в команде соперника хотел проявить себя, показать свои лучшие качества. По своей команде скажу, что двум третям ребят это удалось сделать, с другими еще надо поработать. Мы нахватали очень много ненужных удалений. Три точно, два в зоне соперника и одно в средней зоне. Даже втроем пришлось поиграть. Это никуда не годится, будем об этом разговаривать, поощрять это точно не будем. После меньшинства команда завелась и забила гол. Причем в меньшинстве, потому что других вариантов забить на тот момент не было. Дальше провели хорошую атаку сходу, затем хорошо разыграли большинство, где на пятаке доработали и «доели» шайбу. Команде соперника спасибо за игру. Мы остаемся в Санкт-Петербурге и готовимся к игре со СКА-ВМФ», — поделился главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.

Напомним, в хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» сменился главный тренер. Место у борта занял Павел Владимирович Зубов — специалист, чей опыт не вызывает сомнений даже у скептиков: за плечами работа в «Ак Барсе», «Сибири», «Ладе», «Локомотиве» и, конечно, победный сезон с пермским «Молотом».​

С предыдущим главным тренером — Валерием Кулибабой — рязанский клуб расторг контракт. Решение принято по соглашению сторон.