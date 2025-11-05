Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

В воскресенье, 2 ноября, в эфире телеканала НТВ состоялся грандиозный финал девятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом сезоне в проекте приняли участие 50 талантливых ребят в возрасте от 7 до 18 лет из более чем 20 регионов России, включая новые регионы – Луганскую и Донецкую народные республики, а также из Абхазии, Беларуси и Грузии.

Финалистами девятого сезона стали: Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов и Дарья Захарчева из Оренбургской области, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарина Мигаль из Республики Крым, Матвей Палаткин из Вологды, Арина Ковтун из Новосибирска, Текла Экаладзе из Грузии и Николь Джергения из Абхазии.

В этом году в состав жюри вошли народный артист России, композитор Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актёр и певец Стас Ярушин и заслуженная артистка России, певица Алсу. Также в одном из отборочных туров к судейскому составу присоединились популярные певцы MONA и Хабиб. А на сцене и за кулисами ребят поддерживали бессменные ведущие проекта Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Алсу: «Я обращала внимание на технику, интонацию, сценическое присутствие. Но главное для меня — чтобы я видела в глазах участника любовь к музыке и почувствовала эмоцию, которую он хочет передать. Для меня критика всегда должна быть доброжелательной. Особенно когда речь идёт о детях и подростках, которые только начинают свой путь. Я сама хорошо помню, как важны в начале карьеры поддержка и верное слово. Поэтому даже если я вижу, что что-то можно улучшить, я обязательно скажу это мягко, с уважением к труду ребёнка. Я верю, что критика должна вдохновлять, а не обижать».

По решению жюри третье место заняла Диана Сабылина, второе место досталось Текле Экаладзе, а победителем шоу стал Кирилл Тепляков. В финале Кирилл вышел на сцену с номером, в котором соединил две композиции – русскую народную песню «Выйду на улицу, гляну на село» и популярный трек Билли Айлиш Bad Guy, чем привёл в полный восторг жюри и зрителей.

Кирилл Тепляков: «Самое первое слово, которое мне приходит в голову – шок! Восторг! Я не знаю, как это описать. Это нечто! На самом деле члены жюри, в частности Алсу, подсказали мне сделать выступление в народном стиле и современной обработке. И это оказался выигрышный вариант! Спасибо огромное жюри, проекту «Движение Газманов-Родники», которые поддерживали меня, моим родным, близким, а также моему колледжу Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. Я безумно благодарен всей стране, создателям проекта и телеканалу НТВ за эту поддержку. И думаю, что останавливаться мне ни в коем случае нельзя: нужно творить, писать свои песни и работать дальше. Я бы посоветовал ребятам, в первую очередь, не бояться отправлять заявки, не переживать, что будет, как будет, и решать всё на месте. Потому что, не отправив заявку, я бы не выиграл этот конкурс. Не бойтесь, творите! Всё в ваших руках!»

По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина: сертификаты участников ребятам вручила генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова. Также ребята получили подарки от благотворительного фонда «Ты супер!». Но сюрпризы ждали не только участников, но и членов жюри: так, команда проекта подарила Диане Арбениной щенка сенбернара, о котором она давно мечтала.