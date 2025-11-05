Среда, 5 ноября, 2025
9.6 C
Рязань
Кино и ТВ

Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба НТВ

В воскресенье, 2 ноября, в эфире телеканала НТВ состоялся грандиозный финал девятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом сезоне в проекте приняли участие 50 талантливых ребят в возрасте от 7 до 18 лет из более чем 20 регионов России, включая новые регионы – Луганскую и Донецкую народные республики, а также из Абхазии, Беларуси и Грузии.

Финалистами девятого сезона стали: Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов и Дарья Захарчева из Оренбургской области, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарина Мигаль из Республики Крым, Матвей Палаткин из Вологды, Арина Ковтун из Новосибирска, Текла Экаладзе из Грузии и Николь Джергения из Абхазии.

В этом году в состав жюри вошли народный артист России, композитор Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актёр и певец Стас Ярушин и заслуженная артистка России, певица Алсу. Также в одном из отборочных туров к судейскому составу присоединились популярные певцы MONA и Хабиб. А на сцене и за кулисами ребят поддерживали бессменные ведущие проекта Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Алсу: «Я обращала внимание на технику, интонацию, сценическое присутствие. Но главное для меня — чтобы я видела в глазах участника любовь к музыке и почувствовала эмоцию, которую он хочет передать. Для меня критика всегда должна быть доброжелательной. Особенно когда речь идёт о детях и подростках, которые только начинают свой путь. Я сама хорошо помню, как важны в начале карьеры поддержка и верное слово. Поэтому даже если я вижу, что что-то можно улучшить, я обязательно скажу это мягко, с уважением к труду ребёнка. Я верю, что критика должна вдохновлять, а не обижать».

По решению жюри третье место заняла Диана Сабылина, второе место досталось Текле Экаладзе, а победителем шоу стал Кирилл Тепляков. В финале Кирилл вышел на сцену с номером, в котором соединил две композиции – русскую народную песню «Выйду на улицу, гляну на село» и популярный трек Билли Айлиш Bad Guy, чем привёл в полный восторг жюри и зрителей.

Кирилл Тепляков: «Самое первое слово, которое мне приходит в голову – шок! Восторг! Я не знаю, как это описать. Это нечто! На самом деле члены жюри, в частности Алсу, подсказали мне сделать выступление в народном стиле и современной обработке. И это оказался выигрышный вариант! Спасибо огромное жюри, проекту «Движение Газманов-Родники», которые поддерживали меня, моим родным, близким, а также моему колледжу Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. Я безумно благодарен всей стране, создателям проекта и телеканалу НТВ за эту поддержку. И думаю, что останавливаться мне ни в коем случае нельзя: нужно творить, писать свои песни и работать дальше. Я бы посоветовал ребятам, в первую очередь, не бояться отправлять заявки, не переживать, что будет, как будет, и решать всё на месте. Потому что, не отправив заявку, я бы не выиграл этот конкурс. Не бойтесь, творите! Всё в ваших руках!»

По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина: сертификаты участников ребятам вручила генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова. Также ребята получили подарки от благотворительного фонда «Ты супер!». Но сюрпризы ждали не только участников, но и членов жюри: так, команда проекта подарила Диане Арбениной щенка сенбернара, о котором она давно мечтала.

Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!» По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.
Читайте также:
  • «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»
  • В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг
  • Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

    MAX активно применяют в образовательной среде региона.

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

    Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

    Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области

    «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

    В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS.

    Мизулина и SHAMAN расписались в Донецке 

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня расписалась с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в Донецке. Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

    В Рязани прошел Большой этнографический диктант

    К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

    Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

    Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

    Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

    Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.

    Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» развивается по 20 направлениям

    К проекту присоединилась 1000 площадок.

    Россия поставила ловушку США в Венесуэле, отправив секретный груз на Ил-76

    Отступать Трампу нельзя — любой шаг назад истолкуют как признак слабости. А вот Москва на фоне нарастающей напряжённости заметно активизировалась.

    На улице Каширина в Рязани произошло ДТП, движение затруднено 

    В районе нерегулируемого пешеходного перехода около бывшего КПП военного училища связи столкнулись легковые автомобили.

    Житель Касимова сбил насмерть пешехода в Клепиковском районе

    В воскресенье, 2 ноября, в 03:40 в Клепиковском районе на 446-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП.

    Умерла 87-летняя пенсионерка, сбитая в Рязани 18-летним водителем

    ДТП случилось 1 ноября в 10:05 у дома №14 по улице Интернациональной.

    Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

    Две X-вспышки подряд — редкость даже для нынешнего цикла.