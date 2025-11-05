Среда, 5 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Общество

«Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

Анастасия Мериакри
Фото с сайта pxhere.com

В среду, 5 ноября, жители Рязанской области увидят в небе «Бобровую Луну». Об этом рассказали в Окском заповеднике, пояснив, почему луна носит такое название.

Полнолуние в ноябре 2025 года будет не просто полным, а суперлунием, и самым крупным в этом году. Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.

«В ноябре бобры, как канадские в Северной Америке, так и европейские на нашем континенте, очень активны, так как занимаются заготовкой веточного корма и ремонтируют зимовочные жилища. В это же время традиционно люди охотились на бобров, так как шуба этих полуводных пушных зверей достигает наибольшего развития к ноябрю», – объяснила старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Однако в Окском заповеднике бобры не сталкиваются с угрозой охоты. Здесь ежегодно осенью проводят учет численности бобров, чтобы узнать, сколько семей живет в заповеднике. Поселением называют территорию, занятую одной семьей. Для определения таких поселений в заповеднике наносят на карту их следы: хатки, норы, заготовки корма, вылазки и погрызы деревьев.

Чтобы узнать, сколько бобров живет в заповеднике, сотрудники умножают число жилых поселений на среднее количество бобров в одном поселении. Этот метод называется статистическим. Чтобы определить среднее число бобров в одном поселении, подсчитывают долю семей с приплодом текущего года. Наличие малышей выдают веточки со следами детских зубов.

Обычно в одном поселении заповедника обитает около четырех бобров. Однако иногда встречаются и одиночки, и крупные семьи до 10-12 особей.

«Кстати, воспользовавшись яркой и огромной Бобровой Луной, вечером можно сходить на берег реки и посмотреть, как в лунном свете трудолюбивые грызуны занимаются своими хозяйственными делами: грызут деревья, таскают ветки и ныряют с ними, затапливая у норы в качестве запаса на зиму», – советуют в заповеднике.

