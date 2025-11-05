Среда, 5 ноября, 2025
Религия

Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

Анастасия Мериакри

Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани 4 ноября. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В день, когда отмечаются праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, установленный в честь освобождения Москвы и России от иностранных захватчиков в 1612 году, в Казани прошёл общегородской крестный ход с почитаемым Казанским образом Царицы Небесной.

Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля и завершилось у Казанского Богородицкого монастыря, где в 1579 году была обретена главная святыня Казанского края. Перед началом крестного хода в Благовещенском соборе был совершён молебен Царице Небесной, который возглавил сонм архиереев, среди которых был митрополит Рязанский и Михайловский Марк, прибывший в Казань для участия в церковных торжествах.

Вместе с архипастырями и священнослужителями Казанской епархии, а также жителями Казани и паломниками из разных регионов России, они пронесли чтимый образ Богородицы по историческому центру города. После завершения крестного хода Казанская икона Божией Матери была внесена в восстановленный Казанский кафедральный собор, где началась Божественная литургия.

