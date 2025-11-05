В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

В Рязанской области открылся I Театральный фестиваль им. народного артиста СССР Эраста Гарина. Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

Культурный проект посвящен памяти уроженца г. Рязани, актера, режиссера театра и кино, народного артиста СССР Эраста Гарина, чья творческая деятельность начиналась в Рязанском городском театре (в н.в. Рязанский ТЮЗ). В этом году фестиваль включает разножанровые спектакли, созданные на основе произведений советских писателей и драматургов, которые охватывают период с 1925 по 1980 годы. В дальнейшем его планируют проводить на системной основе: раз в два года, расширяя географию участников и посвящая различным тематикам.

Участниками первого фестиваля в Рязани стали 7 коллективов, представляющие Тамбовский молодежный театр, Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева, Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ, Владимирский академический театр драмы, Рязанский и Тульский театры юного зрителя, а также Казанский государственный театр юного зрителя. В работе принимают участие известные театральные критики: театровед, кандидат искусствоведения Павел Руднев (г. Москва) и режиссёр, театральный обозреватель газеты «Известия» Евгений Авраменко (г. Санкт-Петербург). Сценические показы также оценивает молодежный художественный совет, состоящий из рязанских старшеклассников и воспитанников Центра одаренных детей «Гелиос»: школьники выберут творческий коллектив, который получит от них приз зрительских симпатий.

Афишу фестиваля отличает жанровое разнообразие и нацеленность на отечественную литературу: произведения охватывают период с 1925-го по 1980 годы.

«Именно в этом историческом пласте существует очень много материала, который даёт хорошие отправные морально-этические точки для современной молодёжи, — подчеркнула художественный руководитель театра – директор фестиваля Марина Есенина.

Фестиваль им. Эраста Гарина 5 ноября открыла постановка Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева «А зори здесь тихие…» (12+) по повести Б.Л. Васильева. В этой истории на первый план выступают человеческие истории и судьбы. История подвига и жертвы пяти юных девушек- зенитчиц по праву считается одним из самых пронзительных произведений о войне.

6 ноября Владимирский академический театр драмы представит трагикомедию «Фантазии Фарятьева» в двух действиях (16+). Главная героиня — одинокая и беспокойная мать, которая старается «воспитать» своих взрослых дочерей: 27-летнюю Сашу и 17-летнюю Любу. Личная жизнь Саши не задалась: роман с известным в городе и уважаемым деятелем Бедхудовым, чье имя вызывает восхищение у всех персонажей пьесы, завершился разрывом.

Рязанский театр юного зрителя в рамках фестиваля 7 ноября представит драму «Анна Снегина» (12+). Постановка впервые была показана на сцене театра в 1980 году. Однако за 40 лет, прошедших с момента премьеры, многое изменилось в стране, что повлияло на восприятие произведения.

В этой постановке не будет простых ответов. Зрители станут свидетелями столкновения различных тем и мучительных поисков: прежних чувств, былых привязанностей, утраченной и вновь обретённой Родины, а также самого себя. Лирический герой поэмы, бежавший от ужасов и бессмысленности Первой мировой войны, возвращается на родину, в село Радово.

Тульский театр юного зрителя 8 ноября представит музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» (6+). В этой истории злая мачеха отправляет девочку зимней ночью в лес за подснежниками. Долго бродив по заснеженному лесу, девочка находит костёр, вокруг которого собрались все двенадцать месяцев, обсуждающие свои дела.

9 ноября Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» представит житейские комедии по рассказам Василия Шукшина под названием «Космос, нервная система и шмат сала» (16+). В этих произведениях люди сталкиваются с одиночеством и осознанием того, что жизнь проходит не так, как им хотелось бы. Она не такая яркая, счастливая и живая, как они мечтали. Человеческие характеры переплетаются и сталкиваются, что приводит к смеху и трогательности.

10 ноября Тамбовский молодёжный театр представит драму «Последний срок» (12+). В этом произведении события длятся всего три дня. Эти три дня отведены умирающей старухе Анне для прощания с детьми и переосмысления своей жизни.

11 ноября Казанский государственный театр юного зрителя завершит фестиваль спектаклем «Чучело. Квартирник» (16+). Зрители встретятся с Леной Бессольцевой и её одноклассниками. Этот концерт-квартирник заставит задуматься: почему травля превратилась в буллинг и остаётся актуальной в нашей жизни?