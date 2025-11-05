Среда, 5 ноября, 2025
5.7 C
Рязань
Новости России

Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

Алексей Самохин
Изображение от nikitabuida на Freepik

С введением круглогодичного призыва россияне лишились возможности избежать армии через судебное обжалование. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказал юрист Иван Самарин, который специализируется на защите прав призывников.

Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом. Суть проста: человек подавал иск, исполнение решения приостанавливалось. Суды работали медленно — до завершения призывной кампании вердикт просто не успевали вынести. А дальше срабатывала норма из 400-го приказа Минобороны: все нереализованные решения автоматически отменялись после окончания призыва.

Фактически это давало отсрочку минимум на полгода, а то и больше.

Теперь ситуация иная. Нововведение нужно анализировать вместе с другим недавним правилом: решения призывных комиссий действуют целый год. Даже попытка затянуть дело через суд ничего не даст — человек просто попадет под следующую волну призыва.

«Процент отмен подобных решений крайне мал. Раньше судебное обжалование приостанавливало реализацию решения о призыве. До финиша призывной кампании суд не успевал ничего решить. Теперь этой лазейки больше нет», — пояснил Самарин.

Президент Владимир Путин подписал документ, по которому начиная с января 2026 года призывники смогут проходить медкомиссию и остальные процедуры без привязки к сезону — круглый год. Отправка к месту службы при этом сохраняет прежние рамки: весенний период длится с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.

