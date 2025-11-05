Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Зубковой в Рязани. На состояние покрытия пожаловались местные жители.

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку по жалобе жителя с ограниченными возможностями на состояние дорожного покрытия на улице Зубковой.

На участке дороги между домами №26, 26 корпус 1, 26 корпус А и 26 корпус Г были выявлены дефекты, мешающие передвижению маломобильных граждан.

По результатам проверки в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани направлено представление с требованием устранить выявленные недостатки.