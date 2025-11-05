Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова на сумму 70,4 миллиона рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Рязанской области Евгения Гришаева в интервью газете «Панорама города».

Гришаева отметила, что суды Рязанской области активно применяют положения Уголовного кодекса РФ, позволяющие конфисковывать денежные средства или иное имущество в пользу государства вместо предмета, подлежащего изъятию. В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил бывшего вице-губернатора Игоря Грекова к 16 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере и мошенничество. Апелляционная инстанция назначила ему штраф в размере 399,95 миллиона рублей.

По словам Гришаевой, у Грекова также были конфискованы имущество на сумму 70,4 миллиона рублей и денежные средства, соответствующие доходу, полученному преступным путём, за вычетом стоимости изъятого имущества — 80,6 миллиона рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор, вынесенный районным судом. Игорю Грекову, который был осуждён за взяточничество и хищение бюджетных средств, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет и 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд снизил сумму штрафа до 399 миллионов 950 тысяч рублей.

Греков занимал должность вице-губернатора с 2017 по 2021 год. По делу установлено, что он получил взяток на общую сумму свыше 136 миллионов рублей. Кроме того, он похитил более 15 миллионов рублей из областного бюджета при закупке дорожной техники.