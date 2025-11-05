Среда, 5 ноября, 2025
5.7 C
Рязань
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

Анастасия Мериакри

Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова на сумму 70,4 миллиона рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Рязанской области Евгения Гришаева в интервью газете «Панорама города».

Гришаева отметила, что суды Рязанской области активно применяют положения Уголовного кодекса РФ, позволяющие конфисковывать денежные средства или иное имущество в пользу государства вместо предмета, подлежащего изъятию. В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил бывшего вице-губернатора Игоря Грекова к 16 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере и мошенничество. Апелляционная инстанция назначила ему штраф в размере 399,95 миллиона рублей.

По словам Гришаевой, у Грекова также были конфискованы имущество на сумму 70,4 миллиона рублей и денежные средства, соответствующие доходу, полученному преступным путём, за вычетом стоимости изъятого имущества — 80,6 миллиона рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор, вынесенный районным судом. Игорю Грекову, который был осуждён за взяточничество и хищение бюджетных средств, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет и 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд снизил сумму штрафа до 399 миллионов 950 тысяч рублей.

Греков занимал должность вице-губернатора с 2017 по 2021 год. По делу установлено, что он получил взяток на общую сумму свыше 136 миллионов рублей. Кроме того, он похитил более 15 миллионов рублей из областного бюджета при закупке дорожной техники.

Читайте также:
  • Главный бухгалтер рязанской больницы обманула сотрудников почти на три млн рублей
  • Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание
  • Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.
    Новости России

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...

    Последние новости

    В Рязани снимают фильм о молодежи «Путь будущего»

    В главных ролях — молодые люди из Рязани в возрасте от 14 до 22 лет.

    Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

    Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

    Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

    Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша

    Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

    Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом.

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

    Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

    Рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

    Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

    Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

    Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

    Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

    «Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

    Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.