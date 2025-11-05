Среда, 5 ноября, 2025
Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани возводится центр для занятий падел-теннисом, который станет местом для тренировок и соревнований как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона.

Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, который набирает популярность благодаря своей доступности и социальному аспекту, так как матчи проводятся парами.

Новый центр разместится на территории Дворца детского творчества в Рязани. Он будет состоять из двух открытых и двух крытых кортов, раздевалок и зоны отдыха. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории: замена асфальта и тротуарной плитки, установка освещения, обновление детской площадки и озеленение.

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов отметил: «Падел — это новый для нашего региона вид спорта, который ещё найдет своих поклонников благодаря тому, что играть могут люди всех возрастов и уровня физической подготовки».

Строительство центра началось за счет спонсорских средств и планируется завершить в первом квартале 2026 года.

