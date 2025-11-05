Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Жителей Касимова предупредили о распространении ложной информации о маньяке в городе. Об этом информирует телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник. Описываемый злоумышленник — молодой человек в возрасте 25–30 лет с короткими волосами. Однако в канале «Автоклуб Касимов» был опубликован пост, опровергающий эти сведения.

«Вся информация в них не соответствует действительности! Ни в коем случае не верьте недостоверным источникам и не переходите по ссылкам в подобных постах», — говорится в публикации.