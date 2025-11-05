Среда, 5 ноября, 2025
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал «Автоклуб Касимов»

Жителей Касимова предупредили о распространении ложной информации о маньяке в городе. Об этом информирует телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник. Описываемый злоумышленник — молодой человек в возрасте 25–30 лет с короткими волосами. Однако в канале «Автоклуб Касимов» был опубликован пост, опровергающий эти сведения.

«Вся информация в них не соответствует действительности! Ни в коем случае не верьте недостоверным источникам и не переходите по ссылкам в подобных постах», — говорится в публикации.

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Рязанский драмтеатр представил спектакль «Есенин» в Таиланде

    Постановка «Есенин» стала частью фестивальной программы, посвящённой русской культуре.

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.

    Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Зубковой

    По результатам проверки в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани направлено представление.

    В Рязани снимают фильм о молодежи «Путь будущего»

    В главных ролях — молодые люди из Рязани в возрасте от 14 до 22 лет.

    Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

    Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

    Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

    Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша

    Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

    В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

    Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

    Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом.

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

    Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

    Рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

    Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

    Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.