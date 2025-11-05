Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника. Его самоуверенность и могла стать причиной трагедии. Об этом пишет aif.ru.

В Красноярском крае уже больше месяца ищут 64-летнего Сергея Усольцева, его супругу Ирину и пятилетнюю дочь Арину. Семья пропала 28 сентября, когда отправилась на прогулку в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Ни одежды, ни следов, ни личных вещей за всё это время так и не обнаружили.

Местные жители предположили, что Усольцев мог сам отказаться от помощи. Мужчину знали как опытного таежника — об этом рассказывали многие, кто связан с туризмом. По словам красноярки Елены, «о Сергее Усольцеве много говорят в туристических кругах, он настоящий знаток этих мест».

История Усольцева напомнила жителям края о другом похожем случае — пропаже 67-летнего Владимира Шатыгина в тех же лесах в 2019 году. Тогда мужчина, тоже опытный и уверенный в себе, отправился с друзьями за ягодами и грибами близ посёлка Мина. После того как погода резко испортилась, спутники вернулись к машине, но он так и не вышел из леса.

Как вспоминают очевидцы, Шатыгина неоднократно встречали рыбаки, охотники и туристы уже после его исчезновения. Мужчине предлагали помощь, но он неизменно отвечал, что «выйдет своими ногами». Спустя месяц перестал появляться совсем. Позже стало известно, что у него были признаки деменции. Мужчину в итоге так и не нашли.

Местные считают, что и Шатыгин, и Усольцев могли переоценить свои силы. Опыт нередко придаёт чувство неуязвимости — и именно это порой становится роковой ошибкой.

Следователи рассматривают несколько версий пропажи семьи Усольцевых — от встречи с дикими зверями до побега за границу. Однако приоритетной остаётся версия несчастного случая. Поиски продолжаются, но пока безрезультатно.