Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

В Рязани раскрыли кражу инструмента из пункта приема вторсырья. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился 63-летний предприниматель. Он сообщил, что из его пункта приема вторсырья пропал инструмент для резки металлических изделий.

Оперативники уголовного розыска опросили работников пункта и выяснили, что накануне был уволен 60-летний мужчина, который неоднократно нарушал трудовую дисциплину и злоупотреблял алкоголем.

Местные жители рассказали полицейским, что видели, как пожилой человек продавал инструмент, похожий на пропавший. По описанию, этот человек был похож на уволенного рязанца.

Полицейские разыскали мужчину и установили его причастность к краже. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 60-летний рязанец обиделся на увольнение и решил «взять компенсацию». Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.