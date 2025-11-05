Среда, 5 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Происшествия

Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

В Рязани раскрыли кражу инструмента из пункта приема вторсырья. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился 63-летний предприниматель. Он сообщил, что из его пункта приема вторсырья пропал инструмент для резки металлических изделий.

Оперативники уголовного розыска опросили работников пункта и выяснили, что накануне был уволен 60-летний мужчина, который неоднократно нарушал трудовую дисциплину и злоупотреблял алкоголем.

Местные жители рассказали полицейским, что видели, как пожилой человек продавал инструмент, похожий на пропавший. По описанию, этот человек был похож на уволенного рязанца.

Полицейские разыскали мужчину и установили его причастность к краже. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 60-летний рязанец обиделся на увольнение и решил «взять компенсацию». Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:
  • Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября
  • Суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в лаунж-баре в Рязани
  • Мужчина ударил ножом продавца магазина из-за бутылки виски в Рязанской области

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Последние новости

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

    «Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

    Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.

    В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

    MAX активно применяют в образовательной среде региона.

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

    Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

    Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области

    Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.

    «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

    В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS.

    Мизулина и SHAMAN расписались в Донецке 

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня расписалась с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в Донецке. Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

    В Рязани прошел Большой этнографический диктант

    К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

    Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

    Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

    Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

    Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.