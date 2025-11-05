Среда, 5 ноября, 2025
9.6 C
Рязань
Кино и ТВ

«Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

Субботний вечер принёс зрителям НТВ захватывающую развязку второго сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). Главный приз достался ВИА «Поющие гитары», которые обошли четырёх серьёзных конкурентов.

Финальная битва пяти коллективов

В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS. Каждая команда выложилась по максимуму, выбрав для финального выступления знаковые композиции.

«Лесоповал» рискнул взяться за песню Димаша Кудайбергена «Любовь уставших лебедей». «Блестящие» спели «Обезоружена» Полины Гагариной. RevoльveRS исполнили «А зима будет большая» Юрия Визбора. «Динамит» представили «Ты сделана из огня» Вадима Усланова. А ВИА «Поющие гитары» растрогали судей до слёз композицией Ани Лорак «Я вернусь».

По традиции жюри голосовало тайно. Итоговые баллы огласили только в конце эфира, что добавило интриги. Третье место поделили «Блестящие» и RevoльveRS — каждая группа получила по 65 баллов. Серебро досталось сразу двум коллективам: «Лесоповал» и «Динамит» набрали по 69 баллов. Золото и титул суперстаров завоевал ВИА «Поющие гитары» с результатом 71 балл.

Победители поделились впечатлениями от проекта: «Впечатления у нас самые замечательные и восторженные. В этом проекте каждый член команды находится на своём месте — без исключений». Участники признались, что не загадывали наперёд, но выкладывались на полную катушку. Другого варианта, кроме как стремиться выиграть, у них просто не было.

«Внутренне мы были на это настроены, а как всё сложится — известно одному Богу. Но мы сделали всё возможное, чтобы добиться результата», — отметили артисты. Они считают, что это было заметно по качеству работы, внешнему виду и общему настроению коллектива. Конечно, пересматривая записи, музыканты замечают моменты, которые можно было бы улучшить. Однако многое удалось воплотить. Особенно запоминающимися получились выступления с песней «Сансара» и финальное — именно в них сильнее всего чувствовались эмоции и единение артистов, зрителей и жюри.

Гостевые выступления выбывших участников

Финальный вечер украсили номера коллективов, покинувших шоу ранее. Группа «Сладкий сон» исполнила «Я искала тебя» A’Studio. «Восток» представил романс «Не для меня» А. Молчанова и Николая Девитте. «Тутси» спели «Замок из дождя» Владимира Преснякова. «Аракс» выступили с композицией «Снилось мне» группы «Воскресение». А «Бурановские бабушки» удивили публику своей версией хита «Тату» «Нас не догонят». Кроме того, член жюри Стас Пьеха порадовал зрителей собственным треком «Уеду».

