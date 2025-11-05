Среда, 5 ноября, 2025
9.6 C
Рязань
Общество

Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

Анастасия Мериакри

Жители Скопинского района сообщили губернатору Рязанской области Павлу Малкову о необходимости установки освещения на центральной дороге села Секирино. Причиной обращения стали два смертельных ДТП, произошедших на этом участке за неделю. Сообщение было опубликовано в комментариях к телеграм-каналу главы региона.

По информации местных жителей, 4 ноября 2025 года около 21:00 на улице Хуторская был сбит мужчина, после чего виновник происшествия скрылся. Это уже второе ДТП со смертельным исходом, произошедшее на данном участке дороги за неделю.

Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области. Они также отметили, что ни ремонта, ни освещения на дороге не проводится, а лишь даются обещания.

Жители Скопинского района обратились к Павлу Малкову с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с освещением дороги.

«Павел Викторович, не дайте произойти очередной трагедии, по этой дороге наши дети ходят в школу и детский сад, а в осенне-зимний период это становится крайне опасно из-за кромешной темноты», — обратились к губернатору жители Скопинского района.

Министерство транспорта Рязанской области выразило сожаление в связи с произошедшими ДТП и прокомментировало ситуацию с освещением дороги. В ведомстве отметили, что виновник инцидента будет установлен компетентными органами. Также было указано, что специалисты уже работают над включением мероприятий по устройству тротуаров и линии искусственного освещения на подъездной дороге Секирино в программу развития дорожной инфраструктуры.

Читайте также:
  • Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября
  • Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский ушёл в отставку 
  • Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

    MAX активно применяют в образовательной среде региона.

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

    Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.

    «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

    В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS.

    Мизулина и SHAMAN расписались в Донецке 

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня расписалась с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в Донецке. Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

    В Рязани прошел Большой этнографический диктант

    К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

    Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

    Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

    Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

    Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.

    Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» развивается по 20 направлениям

    К проекту присоединилась 1000 площадок.

    Россия поставила ловушку США в Венесуэле, отправив секретный груз на Ил-76

    Отступать Трампу нельзя — любой шаг назад истолкуют как признак слабости. А вот Москва на фоне нарастающей напряжённости заметно активизировалась.

    На улице Каширина в Рязани произошло ДТП, движение затруднено 

    В районе нерегулируемого пешеходного перехода около бывшего КПП военного училища связи столкнулись легковые автомобили.

    Житель Касимова сбил насмерть пешехода в Клепиковском районе

    В воскресенье, 2 ноября, в 03:40 в Клепиковском районе на 446-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП.

    Умерла 87-летняя пенсионерка, сбитая в Рязани 18-летним водителем

    ДТП случилось 1 ноября в 10:05 у дома №14 по улице Интернациональной.

    Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

    Две X-вспышки подряд — редкость даже для нынешнего цикла.