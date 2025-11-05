Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

Жители Скопинского района сообщили губернатору Рязанской области Павлу Малкову о необходимости установки освещения на центральной дороге села Секирино. Причиной обращения стали два смертельных ДТП, произошедших на этом участке за неделю. Сообщение было опубликовано в комментариях к телеграм-каналу главы региона.

По информации местных жителей, 4 ноября 2025 года около 21:00 на улице Хуторская был сбит мужчина, после чего виновник происшествия скрылся. Это уже второе ДТП со смертельным исходом, произошедшее на данном участке дороги за неделю.

Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области. Они также отметили, что ни ремонта, ни освещения на дороге не проводится, а лишь даются обещания.

Жители Скопинского района обратились к Павлу Малкову с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с освещением дороги.

«Павел Викторович, не дайте произойти очередной трагедии, по этой дороге наши дети ходят в школу и детский сад, а в осенне-зимний период это становится крайне опасно из-за кромешной темноты», — обратились к губернатору жители Скопинского района.

Министерство транспорта Рязанской области выразило сожаление в связи с произошедшими ДТП и прокомментировало ситуацию с освещением дороги. В ведомстве отметили, что виновник инцидента будет установлен компетентными органами. Также было указано, что специалисты уже работают над включением мероприятий по устройству тротуаров и линии искусственного освещения на подъездной дороге Секирино в программу развития дорожной инфраструктуры.