Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков назначен куратором развития платформенной экономики в России.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2025 года. В частности, глава государства поручил Правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» разработать условия для развития в стране платформенной экономики.

Ответственными за направление назначены Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Губернатор Рязанской области Павел Малков. Работа в рамках поручения будет проведена при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и заинтересованных цифровых платформ.

Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере образования на отечественных цифровых платформах электронной коммерции. Соответствующие меры должны быть готовы до 15 декабря текущего года. Также предстоит подготовить и внести изменения в федеральное законодательство о государственных закупках.