Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

В Рязани во дворе дома №33 в поселке Мехзавода прошел праздник, в рамках которого состоялось торжественное открытие новой детской площадки.

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, активисты ТОС и жители микрорайона.

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Для детей и их родителей была подготовлена развлекательная программа.

«Новая детская площадка отвечает всем современным критериям безопасности. Она установлена на травмобезопасном резиновом покрытии», — отметили в администрации.

Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.