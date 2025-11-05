Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

В Рязани во дворе дома №33 в поселке Мехзавода прошел праздник, в рамках которого состоялось торжественное открытие новой детской площадки.
В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, активисты ТОС и жители микрорайона.
Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Для детей и их родителей была подготовлена развлекательная программа.
Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.