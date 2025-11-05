Среда, 5 ноября, 2025
9.6 C
Рязань
Общество

Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани во дворе дома №33 в поселке Мехзавода прошел праздник, в рамках которого состоялось торжественное открытие новой детской площадки.

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, активисты ТОС и жители микрорайона.

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Для детей и их родителей была подготовлена развлекательная программа.

«Новая детская площадка отвечает всем современным критериям безопасности. Она установлена на травмобезопасном резиновом покрытии», — отметили в администрации.

Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

    Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области

    Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.

    «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

    В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS.

    Мизулина и SHAMAN расписались в Донецке 

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня расписалась с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в Донецке. Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

    В Рязани прошел Большой этнографический диктант

    К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

    Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

    Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

    Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

    Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.

    Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» развивается по 20 направлениям

    К проекту присоединилась 1000 площадок.

    Россия поставила ловушку США в Венесуэле, отправив секретный груз на Ил-76

    Отступать Трампу нельзя — любой шаг назад истолкуют как признак слабости. А вот Москва на фоне нарастающей напряжённости заметно активизировалась.

    На улице Каширина в Рязани произошло ДТП, движение затруднено 

    В районе нерегулируемого пешеходного перехода около бывшего КПП военного училища связи столкнулись легковые автомобили.

    Житель Касимова сбил насмерть пешехода в Клепиковском районе

    В воскресенье, 2 ноября, в 03:40 в Клепиковском районе на 446-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП.

    Умерла 87-летняя пенсионерка, сбитая в Рязани 18-летним водителем

    ДТП случилось 1 ноября в 10:05 у дома №14 по улице Интернациональной.

    Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

    Две X-вспышки подряд — редкость даже для нынешнего цикла.

    Минобороны РФ назвало слова Зеленского о Купянске признаком отчаяния

    В ведомстве подчеркнули, что слова главы киевского режима свидетельствуют либо о полном отрыве от реальной обстановки, либо о сознательной попытке скрыть истинное положение дел.