В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

Более 70% чатов, созданных для информирования родителей рязанских школьников, теперь функционируют внутри платформы «Сферум» через мессенджер МАХ. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Согласно данным министерства, переход на новую систему связи завершили все без исключения учебные заведения области. MAX активно применяют в работе около 2/3 преподавательского состава.

Общероссийская аудитория «Сферума» в МАХ преодолела отметку в 10 миллионов пользователей, а сама образовательная экосистема стала доступна для всех субъектов страны. Развитием цифрового сервиса занимается компания VK совместно с Министерством цифрового развития и связи.