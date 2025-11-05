Среда, 5 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Общество

В Рязанской области более 70% родительских чатов перенесли в МАХ

Валерия Мединская
Изображение от jannoon028 на Freepik

Более 70% чатов, созданных для информирования родителей рязанских школьников, теперь функционируют внутри платформы «Сферум» через мессенджер МАХ. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Согласно данным министерства, переход на новую систему связи завершили все без исключения учебные заведения области. MAX активно применяют в работе около 2/3 преподавательского состава.

Общероссийская аудитория «Сферума» в МАХ преодолела отметку в 10 миллионов пользователей, а сама образовательная экосистема стала доступна для всех субъектов страны. Развитием цифрового сервиса занимается компания VK совместно с Министерством цифрового развития и связи.

Читайте также:
  • Где остановиться в Звенигороде: 8 отелей и турбаз для спокойного отдыха
  • Аудитория мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей
  • Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.
    Новости России

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Последние новости

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

    Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

    Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

    «Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

    Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.

    Рязанский театр балета объявляет набор детей в новую Школу балета

    В День народного единства, 4 ноября, в областной филармонии прошел первый Гала-концерт Рязанского театра балета, художественным руководителем которого стал Юрий Зиннуров.

    Новая детская площадка открылась в посёлке Мехзавода в Рязани

    Среди оборудования – игровой комплекс с горкой, качели, карусель.

    Жители Скопинского района попросили губернатора установить освещение на дороге после двух смертельных ДТП

    Местные жители выразили недовольство бездействием местной администрации и отсутствием инициативы со стороны Министерства транспорта Рязанской области

    Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    По доброй традиции все финалисты девятого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в седьмом Семейном образовательном форуме Леонида Агутина.

    «Поющие гитары» обошли «Лесоповал» и «Блестящие» в финале «ВИА Суперстар!»

    В решающем поединке за звание суперстар сошлись «Поющие гитары», «Блестящие», «Динамит», «Лесоповал» и RevoльveRS.

    Мизулина и SHAMAN расписались в Донецке 

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сегодня расписалась с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в Донецке. Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

    В Рязани прошел Большой этнографический диктант

    К ней присоединились тысячи жителей региона, среди которых был и ветеран специальной военной операции, участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов.

    Дирекция благоустройства проводит уборку Рязани 

    Бригады мехуборки чистили проезжую часть на улицах Пирогова, Новикова-Прибоя, Введенская, Яхонтова.

    Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

    Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.