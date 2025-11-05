Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

В травматологическом отделении ОКБ Рязани прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Случайно упав дома, 97-летняя рязанка получила перелом шейки бедра. Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте. Родные вызвали скорую, женщину госпитализировали в ОКБ.

В больнице успешно прооперировали пожилую жительницу Рязани. На пятые сутки после операции ее уже выписали домой.

Сейчас женщина проходит этап реабилитации.

«Хочется выразить огромную благодарность заведующему травматологическим отделением, врачу-хирургу-травматологу-ортопеду Анатолию Тюрчину и всей команде профессионалов ОКБ, которые нам очень помогли», — поблагодарили родственники пациентки.