Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

В Рязанском перинатальном центре на сроке 28 недель беременности родился малыш весом 1200 г. О том, как выхаживали ребенка, рассказали в группе медучреждения ВКонтакте.

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно, набрал вес до 1750 г и в стабильном состоянии принимает водные процедуры. Этот процесс обязательно контролирует врач.

При стабилизации состояния маленьких пациентов отделения интенсивной терапии и реанимации новорождённых Перинатального центра актуальными становятся бытовые вопросы, в частности вопросы гигиены. Купание крох способствует не только профилактике госпитальных инфекций, но и сокращает сроки выхаживания пациентов, рожденных намного раньше срока с экстремально низкой массой тела. Проводится примерно раз в неделю.

Малышу после спа-процедуры надеваются чистая сменная одежда, а также меняется и кювез. Уточка рядом в ванночке обязательна во время процедуры.