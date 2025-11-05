Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

Рэпер Георгий Гергерт, выступающий под псевдонимом Icegergert, влип в серьёзную историю. На московском концерте он выкрикнул арестантский лозунг «Жизнь ворам»* — фразу, связанную с запрещённым в России движением. Инцидент быстро получил огласку, и артиста вызвали на ковёр в столичную прокуратуру.

За подобное высказывание исполнителю реально светит административный арест на 15 суток. Власти не стали медлить с реакцией — слишком уж резонансным оказался случай.

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.

«Данный рэпер обязан пройти военную службу, — заявил Бородин. — Прошу Министерство обороны призвать его на комиссию. Может, за время службы он пересмотрит своё отношение к воровской романтике и вообще к жизни».

Глава ФПБК подчеркнул: после таких выходок необходимо проверить, как у Гергерта обстоят дела с военным билетом. Раз исполнитель позиционирует себя патриотом, пусть отдаёт долг Родине. Тем более сейчас идёт специальная военная операция — самое время показать, насколько серьёзны его слова о любви к стране.

После того как скандал разгорелся, Icegergert записал видеообращение. В нём он принёс извинения за произнесённые слова. Артист сослался на алкогольное опьянение и признал, что совершил необдуманную ошибку.

*Лозунг движения АУЕ, признанного экстремистским и запрещенного в РФ.