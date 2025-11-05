Среда, 5 ноября, 2025
Рэпера Icegergert призвали отправить служить в российскую армию

Алексей Самохин
Icegergert. Фото: @t.me/iceicegergert

Рэпер Георгий Гергерт, выступающий под псевдонимом Icegergert, влип в серьёзную историю. На московском концерте он выкрикнул арестантский лозунг «Жизнь ворам»* — фразу, связанную с запрещённым в России движением. Инцидент быстро получил огласку, и артиста вызвали на ковёр в столичную прокуратуру.

За подобное высказывание исполнителю реально светит административный арест на 15 суток. Власти не стали медлить с реакцией — слишком уж резонансным оказался случай.

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, в разговоре с «Абзацем» высказался жёстко. Он считает, что рэперу пора отбыть воинскую повинность.

«Данный рэпер обязан пройти военную службу, — заявил Бородин. — Прошу Министерство обороны призвать его на комиссию. Может, за время службы он пересмотрит своё отношение к воровской романтике и вообще к жизни».

Глава ФПБК подчеркнул: после таких выходок необходимо проверить, как у Гергерта обстоят дела с военным билетом. Раз исполнитель позиционирует себя патриотом, пусть отдаёт долг Родине. Тем более сейчас идёт специальная военная операция — самое время показать, насколько серьёзны его слова о любви к стране.

После того как скандал разгорелся, Icegergert записал видеообращение. В нём он принёс извинения за произнесённые слова. Артист сослался на алкогольное опьянение и признал, что совершил необдуманную ошибку.

*Лозунг движения АУЕ, признанного экстремистским и запрещенного в РФ.

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...
    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» развивается по 20 направлениям

    К проекту присоединилась 1000 площадок.

    Россия поставила ловушку США в Венесуэле, отправив секретный груз на Ил-76

    Отступать Трампу нельзя — любой шаг назад истолкуют как признак слабости. А вот Москва на фоне нарастающей напряжённости заметно активизировалась.

    На улице Каширина в Рязани произошло ДТП, движение затруднено 

    В районе нерегулируемого пешеходного перехода около бывшего КПП военного училища связи столкнулись легковые автомобили.

    Житель Касимова сбил насмерть пешехода в Клепиковском районе

    В воскресенье, 2 ноября, в 03:40 в Клепиковском районе на 446-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП.

    Умерла 87-летняя пенсионерка, сбитая в Рязани 18-летним водителем

    ДТП случилось 1 ноября в 10:05 у дома №14 по улице Интернациональной.

    Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

    Две X-вспышки подряд — редкость даже для нынешнего цикла.

    Минобороны РФ назвало слова Зеленского о Купянске признаком отчаяния

    В ведомстве подчеркнули, что слова главы киевского режима свидетельствуют либо о полном отрыве от реальной обстановки, либо о сознательной попытке скрыть истинное положение дел.

    В Шиловском районе открыли обновлённый Парк Победы с Вечным огнём

    Главным событием стало обновление мемориального комплекса, посвященного 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории поселка здесь зажгли Вечный огонь.

    Фальшивые российские деньги в Рязанской области стали находить реже

    С января по сентябрь 2025 года в банковской системе Рязанской области выявлено 36 фальшивых купюр, которые преступники хотели выдать за рубли.

    Рязанская полиция выявила десятки нарушений в семьях с подростками

    Проверки проводились в ночное время на улицах и в общественных местах.

    Успешную зажировку манула Шу доказали с помощью фото

    Снимки сделала ведущий зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Юлия Гилицкая. Они показывают, как палласов кот выглядел в начале и в середине осени. 

    Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

    Некоторые прививки обеспечивают пожизненную защиту, но от ряда инфекций необходимо прививаться повторно или регулярно.

    В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг

    Денис Боков поздравил собравшихся с Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божьей Матери.

    Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники

    До болезни отец и сын не поддерживали связь: родители не разделяли взгляды Александра Сырского по поводу СВО.