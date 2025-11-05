Среда, 5 ноября, 2025
5.7 C
Рязань
Общество

Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

Анастасия Мериакри

Скопинскому рыбаку Владимиру Волку посчастливилось выловить на Оке гигантскую щуку. Он поделился этим событием на своей странице ВКонтакте.

«Очередной выезд на Оку, и вот она, красавица, «щучья мать» у меня в руках», — с восторгом рассказывает Владимир о своем улове.

Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

«Она показала нам, как хочет жить, пытаясь выпрыгнуть из подсака, и вот в этот момент, опустив подсак ниже к воде, эта красавица красивым прыжком выпрыгнула и поплыла в родные просторы», — описывает Владимир Волк.

    Последние новости

    В Рязани снимают фильм о молодежи «Путь будущего»

    В главных ролях — молодые люди из Рязани в возрасте от 14 до 22 лет.

    Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

    Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша

    Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

    В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

    Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

    Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом.

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

    Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

    Рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

    Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

    Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

    Уволенный пенсионер из Рязани обиделся на работодателя и обокрал его

    Он забрал инструмент из пункта приема вторсырья и продал его с рук, потратив вырученные деньги на алкоголь.

    «Бобровое полнолуние» увидят жители Рязанской области 5 ноября

    Название «Бобровая Луна» или «Бобровое полнолуние» пришло от индейских племен, для которых бобры имели огромное значение как объект охоты.