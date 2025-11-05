Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

Скопинскому рыбаку Владимиру Волку посчастливилось выловить на Оке гигантскую щуку. Он поделился этим событием на своей странице ВКонтакте.

«Очередной выезд на Оку, и вот она, красавица, «щучья мать» у меня в руках», — с восторгом рассказывает Владимир о своем улове.

Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

«Она показала нам, как хочет жить, пытаясь выпрыгнуть из подсака, и вот в этот момент, опустив подсак ниже к воде, эта красавица красивым прыжком выпрыгнула и поплыла в родные просторы», — описывает Владимир Волк.