Рязанский драмтеатр представил спектакль «Есенин» в Таиланде

Рязанский театр драмы представил спектакль «Есенин» в рамках Международного фестиваля «Слово о русском сердце», который проходил в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановка «Есенин» стала частью фестивальной программы, посвящённой русской культуре. В спектакле участвовали Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Юрий Мотков, Вячеслав Мельник, Анастасия Дягилева и Сергей Леонтьев, чей голос оживил сценическое действие.

«Тёплый приём зрителей, атмосфера вдохновения и чувство сопричастности к великому слову сделали это выступление по-настоящему особенным», — подчеркнули в Рязанском театре драмы.

Фестиваль организован при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Возрастное ограничение 6+.