Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Дичайшая история произошла в Челябинске, где на съёмной квартире обнаружили труп 5-летней девочки. Тело лежало в диване. Подробности случившегося рассказали журналисты «КП-Челябинск».

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку. Но слезы матери не вызывают сочувствия. Следователи уверены: именно она убила малышку. Сама Эльвира отрицает всё и твердит сквозь рыдания: «Я её не убивала!»

По словам подозреваемой, трагедия случилась 6 октября. Девочка будто бы захлебнулась в ванной. Тело обнаружили лишь 3 ноября — спустя почти четыре недели.

Три дня в воде, потом — на диван

Первые трое суток после гибели ребенок оставался в ванне. Потом в квартире появился тяжелый трупный запах.

«Мать вытащила девочку из воды и переложила на диван. После этого спала рядом с телом», — поделился с «КП-Челябинск» осведомленный источник.

Вонь усиливалась с каждым днем. Тогда Эльвира упаковала дочь в несколько пакетов, обернула одеялом. Женщина продолжала пить — литрами, каждый день. Казалось, она физически не способна расстаться с ребенком.

2 ноября хозяйка жилья прислала сообщение: пора освобождать квартиру, скоро въедут другие люди. Загидуллина тут же уехала в Учалы, где продолжила запой. Тело спрятала внутри раскладного дивана.

Уборщица, пришедшая готовить жилье для новых жильцов, сразу почувствовала отвратительный запах. Вызвали полицию. Оперативники обнаружили останки девочки, аккуратно упакованные в полиэтилен и ткань.

Ножевые раны и молчание

На допросах Эльвира продолжает настаивать: дочь утонула сама, никакого убийства не было. Но следователи обнаружили на теле ножевые ранения. Откуда они взялись, женщина объяснить отказывается.

Судмедэкспертиза еще не завершена. Точная причина смерти пока неизвестна. Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца.

Как всё начиналось

Эльвира снимала квартиру на улице 250-летия Челябинска чуть больше месяца. Арендовала удаленно — сначала на короткий срок, потом ежедневно продляла договор. Когда владелица попросила съехать, мать бросила всё и уехала. Девочку оставила в диване.

Сейчас женщина находится под стражей. Следствие продолжается.

@t.me/su_skr74