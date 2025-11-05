Среда, 5 ноября, 2025
5.7 C
Рязань
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Алексей Самохин
@t.me/su_skr74

Дичайшая история произошла в Челябинске, где на съёмной квартире обнаружили труп 5-летней девочки. Тело лежало в диване. Подробности случившегося рассказали журналисты «КП-Челябинск»

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку. Но слезы матери не вызывают сочувствия. Следователи уверены: именно она убила малышку. Сама Эльвира отрицает всё и твердит сквозь рыдания: «Я её не убивала!»

По словам подозреваемой, трагедия случилась 6 октября. Девочка будто бы захлебнулась в ванной. Тело обнаружили лишь 3 ноября — спустя почти четыре недели.

Три дня в воде, потом — на диван

Первые трое суток после гибели ребенок оставался в ванне. Потом в квартире появился тяжелый трупный запах.

«Мать вытащила девочку из воды и переложила на диван. После этого спала рядом с телом», — поделился с «КП-Челябинск» осведомленный источник.

Вонь усиливалась с каждым днем. Тогда Эльвира упаковала дочь в несколько пакетов, обернула одеялом. Женщина продолжала пить — литрами, каждый день. Казалось, она физически не способна расстаться с ребенком.

2 ноября хозяйка жилья прислала сообщение: пора освобождать квартиру, скоро въедут другие люди. Загидуллина тут же уехала в Учалы, где продолжила запой. Тело спрятала внутри раскладного дивана.

Уборщица, пришедшая готовить жилье для новых жильцов, сразу почувствовала отвратительный запах. Вызвали полицию. Оперативники обнаружили останки девочки, аккуратно упакованные в полиэтилен и ткань.

Ножевые раны и молчание

На допросах Эльвира продолжает настаивать: дочь утонула сама, никакого убийства не было. Но следователи обнаружили на теле ножевые ранения. Откуда они взялись, женщина объяснить отказывается.

Судмедэкспертиза еще не завершена. Точная причина смерти пока неизвестна. Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца.

Как всё начиналось

Эльвира снимала квартиру на улице 250-летия Челябинска чуть больше месяца. Арендовала удаленно — сначала на короткий срок, потом ежедневно продляла договор. Когда владелица попросила съехать, мать бросила всё и уехала. Девочку оставила в диване.

Сейчас женщина находится под стражей. Следствие продолжается.

@t.me/su_skr74

Читайте также:
  • Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней
  • Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади
  • В Рязани женщина оформила фиктивную регистрацию у себя дома для 18 мигрантов

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...
    Общество

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    Последние новости

    Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Зубковой

    По результатам проверки в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани направлено представление.

    В Рязани снимают фильм о молодежи «Путь будущего»

    В главных ролях — молодые люди из Рязани в возрасте от 14 до 22 лет.

    Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

    Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

    Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

    Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша

    Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

    В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

    Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

    Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом.

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

    Первая половина ноября в Рязанской области будет заметно теплее второй

    Рязанцев ожидает значительное отепляющее влияние атлантических циклонов, особенно в первой декаде.

    Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

    Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

    В Спасском районе 6 ноября перекроют движение по наплавному мосту

    6 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района.

    Врачи ОКБ прооперировали 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Это не самый обнадёживающий диагноз в таком возрасте.

    Павел Малков стал куратором развития платформенной экономики в России

    Одна из задач – обеспечить применение экспериментального правового режима закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

    Маршрутка попала в ДТП на улице Вокзальной в Рязани

    Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.