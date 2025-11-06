Рязанцев ждут небольшие дожди и +10°C в пятницу 7 ноября 

Жителям Рязанской области стоит подготовиться к дождливой пятнице. Небо затянет плотной облачностью, а осадки будут сопровождать регион практически весь день. Правда, по прогнозам синоптиков, дожди ожидаются небольшие.

В ночные часы по территории Рязанской области пройдут небольшие дожди. Кое-где интенсивность осадков усилится до умеренной. Столбик термометра опустится до отметок от +3 до +8 градусов. Западный ветер разгонится до 5–10 метров в секунду.

Днём облачность сохранится. Местами выпадут небольшие дожди, хотя их интенсивность будет меньше ночной. Воздух прогреется до +6…+11°C. Ветер продолжит дуть с запада с прежней силой — 5–10 м/с.

В самой Рязани картина схожая: пасмурно, с небольшими дождями в течение суток. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днём воздух немного потеплеет — до +8…+10°C. Западный ветер будет умеренным, скорость не превысит 10 метров в секунду.