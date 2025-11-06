Четверг, 6 ноября, 2025
В Рязани стартовал конкурс «Педагогический дебют»

Алексей Самохин

В среду, 5 ноября, в школе №53 города Рязани состоялось открытие XVII муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Творческим прологом от учеников и педагогов школы началась торжественная часть церемонии. Прекрасные стихотворения и песни были исполнены учениками старших классов и школьным хором.

В первый день конкурса участники номинаций «Молодые учителя», «Молодые воспитатели» и «Молодые педагоги дополнительного образования» представили свои образцовые уроки (занятия) и презентации из опыта работы «У меня это хорошо получается». Наставники провели мастер-классы, участниками которых стали молодые педагоги из муниципального проекта «Молодежная педагогическая инициатива». 

Молодые руководители и заместители руководителей образовательных организаций представили жюри ролики «Почему бы я выбрал этот детский сад» и рассказали, как они решают встающие перед ними управленческие задачи. Помощниками конкурсантов стали коллеги из Школы кадрового резерва.

