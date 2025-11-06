СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

17 ноября в 18:00 на СТС выходит «Кулинарный техникум» (16+) производства PICK UP FILM («Ивановы-Ивановы», «Виноделы», «Химкинские ведьмы»). Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

По сюжету мишленовский шеф Слава Виноградов (Роман Маякин) возвращается в Староозёрск ради отца (Владислав Ветров), которого не видел 17 лет из-за обид и разных подходов к профессии. Все эти годы Слава не знал, что в родном городе живёт и его сын Сергей (Тимофей Кочнев). Чтобы наладить отношения с родными, столичный повар устраивается преподавателем в кулинарный техникум, где отец работает завучем, а сын учится на повара.

«Наша история не про кулинарию, а про отношения, которые важны и без которых ни один шеф-повар и представители других профессий не состоятся. Сериал про людей, про то важное, что между ними происходит. В каком-то смысле Слава — герой нашего времени, который бизнес и деньги возносит в ранг религии, но потом терпит крах и приходит к простым ценностям», — считает Роман Маякин («Виноделы», «Плакса»).

Главное место действия — техникум — строили в павильоне, а экстерьер заведения снимали в Тимирязевской академии. Сам класс для приготовления еды заполняли профессиональным оборудованием, в том числе понадобилось: 100 кастрюль, 50 сковородок, 6 духовых шкафов и 8 холодильников «ЗИЛ-Москва». К съёмкам привлекали команду профессиональных поваров и фуд-стилиста Вячеслава Аратова, который работал в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Создатели проекта также консультировались со специалистами, чтобы повторить блюда по ГОСТ, которому обучают в техникумах.

«Во время съёмок многое узнал о кулинарии: про вкус, подачу, цвет, запахи, специфику мишленовских ресторанов и главное, как выглядят кулинарные техникумы, проходит учебный процесс, какое оборудование используется», — говорит Тимофей Кочнев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Папины дочки. Новые», «Вампиры средней полосы»).

Тимофей делился, что любит экспериментировать на кухне и особенно вкусно готовит рассольник. Его экранный отец Роман Маякин признавался, что делает аппетитную шаурму, Кристина Строителева — пирог, а Ася Борисова — борщ. «Точно знаю, если приготовлю борщ, всем понравится, — говорит Ася, сыгравшая маму Сергея. — Обожаю готовить! Помню, беременной постоянно искала новые рецепты».

Зрители увидят, как герои готовят жульен, бефстроганов, плов, тартар-стейк, мясо по-французски, салаты, супы, выпечку и другие блюда, а также узнают кулинарные лайфхаки — например, как отделить желток от белка или проверить степень прожарки мяса.

Фото: СТС