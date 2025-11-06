Четверг, 6 ноября, 2025
7 C
Рязань
Кино и ТВ

СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

Алексей Самохин
Фото: СТС

17 ноября в 18:00 на СТС выходит «Кулинарный техникум» (16+) производства PICK UP FILM («Ивановы-Ивановы», «Виноделы», «Химкинские ведьмы»). Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

По сюжету мишленовский шеф Слава Виноградов (Роман Маякин) возвращается в Староозёрск ради отца (Владислав Ветров), которого не видел 17 лет из-за обид и разных подходов к профессии. Все эти годы Слава не знал, что в родном городе живёт и его сын Сергей (Тимофей Кочнев). Чтобы наладить отношения с родными, столичный повар устраивается преподавателем в кулинарный техникум, где отец работает завучем, а сын учится на повара.

«Наша история не про кулинарию, а про отношения, которые важны и без которых ни один шеф-повар и представители других профессий не состоятся. Сериал про людей, про то важное, что между ними происходит. В каком-то смысле Слава — герой нашего времени, который бизнес и деньги возносит в ранг религии, но потом терпит крах и приходит к простым ценностям», — считает Роман Маякин («Виноделы», «Плакса»). 

Главное место действия — техникум — строили в павильоне, а экстерьер заведения снимали в Тимирязевской академии. Сам класс для приготовления еды заполняли профессиональным оборудованием, в том числе понадобилось: 100 кастрюль, 50 сковородок, 6 духовых шкафов и 8 холодильников «ЗИЛ-Москва». К съёмкам привлекали команду профессиональных поваров и фуд-стилиста Вячеслава Аратова, который работал в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Создатели проекта также консультировались со специалистами, чтобы повторить блюда по ГОСТ, которому обучают в техникумах. 

«Во время съёмок многое узнал о кулинарии: про вкус, подачу, цвет, запахи, специфику мишленовских ресторанов и главное, как выглядят кулинарные техникумы, проходит учебный процесс, какое оборудование используется», — говорит Тимофей Кочнев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Папины дочки. Новые», «Вампиры средней полосы»).

Тимофей делился, что любит экспериментировать на кухне и особенно вкусно готовит рассольник. Его экранный отец Роман Маякин признавался, что делает аппетитную шаурму, Кристина Строителева — пирог, а Ася Борисова — борщ. «Точно знаю, если приготовлю борщ, всем понравится, — говорит Ася, сыгравшая маму Сергея. — Обожаю готовить! Помню, беременной постоянно искала новые рецепты». 

Зрители увидят, как герои готовят жульен, бефстроганов, плов, тартар-стейк, мясо по-французски, салаты, супы, выпечку и другие блюда, а также узнают кулинарные лайфхаки — например, как отделить желток от белка или проверить степень прожарки мяса. 

СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.
СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.
СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.
СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

Фото: СТС

Читайте также:
  • Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание
  • Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 
  • Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

    Последние новости

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

    Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.

    В мэрии рассказали, когда в Рязани закончится сезон уличных самокатов 

    Во многом ситуация зависит от погодных условия. 

    Два пожара произошли в Рыбновском районе

    В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

    На пожаре в Рязани спасён мужчина, 10 человек эвакуировано 

    Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Гоголя поступило 5 ноября в 19:28. На место происшествия выезжали 8 человек, 2 единицы техники. 

    Рязанский суд заочно осудил участника ОПГ на 6 лет условно за кражу нефтепродуктов

    Преступная группа орудовала осенью 2015 года в Рязанском и Захаровском районах. Участники ОПГ незаконно врезались в магистральный трубопровод и воровали нефтепродукты.

    На Земле начались сильные магнитные бури, завтра ожидается основная волна

    Людям, чувствительным к магнитным бурям, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия не только сегодня, но и завтра. Основной удар ещё впереди.

    «Огненные стрелы» устроили ад на позициях ВСУ

    По данным источников, атака была нацелена на конкретные военные объекты ВСУ, определённые по разведданным.

    Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

    По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года.

    На нескольких улицах Рязани сегодня отключат холодную воду

    Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани в четверг, 6 ноября. 

    В соцсетях сообщили о взрыве в рязанском дворе 

    «Кто-то особо одарённый скинул из окна взрывпакет», — говорится в сообщении.

    У осуждённых в Рязани конфисковали 75 машин и 163 миллиона рублей

    С начала года рязанские суды изъяли у преступников имущество почти на 163 миллиона рублей. Львиная доля конфискованного связана с коррупцией чиновников, а самым громким стало дело экс-вице-губернатора региона Игоря Грекова.

    Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

    Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник