Два пожара произошли в Рыбновском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

5 ноября в 19:49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Качаново. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 9 человек, 4 единицы техники в том числе добровольная пожарная команда.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, дом полностью уничтожен огнем.

5 ноября в 21:42 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в посёлке Глебково. В тушении участвовали 10 человек, 4 единицы техники.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.