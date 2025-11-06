Четверг, 6 ноября, 2025
Рязань
Новости России

«Огненные стрелы» устроили ад на позициях ВСУ

Алексей Самохин
РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ

Среди ночных ударов по украинским военным объектам выделяется массированная атака на позиции ВСУ в Сумах. Российские войска применили редкие системы залпового огня «Торнадо-С» — оружие, которое используют только для уничтожения особо важных целей. Об этом пишет aif.ru

РСЗО «Торнадо-С» оснащена 300-мм ракетами и способна поражать цели на расстоянии до 120 километров. Такая дальность позволяет уничтожать скопления пехоты, военной техники и командные пункты противника на большой территории.

По данным источников, атака была нацелена на конкретные военные объекты ВСУ, определённые по разведданным.

Залп похож на рой огненных стрел

Военные, наблюдавшие за работой «Торнадо», делятся впечатлениями: со стороны залп выглядит как рой огненных стрел, одна за другой взмывающих в небо. Зрелище одновременно завораживающее и устрашающее.

А вот что происходит в точке прилёта этих «стрел» — уже не зрелище, а кошмар. Военнослужащие описывают обстановку коротко: настоящий ад.

Редкое оружие для важных целей

«Торнадо-С» считается довольно редкой системой. Её не используют для рядовых задач — только для тотального уничтожения приоритетных вражеских объектов. Решение о применении принимается на основе разведданных, когда речь идёт о критически важных целях.

РСЗО этого типа обеспечивает массированное огневое воздействие по площадям, где сосредоточены силы и средства противника. Одного залпа хватает, чтобы вывести из строя целое подразделение или уничтожить командный пункт.

Удар по Сумам стал очередным примером использования высокоточного и мощного оружия для подавления военной инфраструктуры ВСУ.

Видео работы комплекса «Торнадо» Минобороны РФ опубликовало 23 октября. Смотреть видео на сайте.

