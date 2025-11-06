На Земле начались сильные магнитные бури, завтра ожидается основная волна

Около полуночи по Москве планету накрыли магнитные бури планетарного масштаба. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала геомагнитный индекс Kp в диапазоне от G2 до G3 — это средние и сильные бури.

Причина возмущений оказалась неожиданной и тревожной. К Земле добрались выбросы плазмы от вспышек, произошедших 2-3 суток назад. Тогда активные центры располагались на самом краю Солнца, и по расчётам учёных такие выбросы вообще не должны были затронуть нашу планету.

Однако реальность внесла коррективы. Облака плазмы выбрасываются не радиально, а с начальным смещением в сторону Земли. Плюс углы распространения и скорости оказались заметно больше, чем предполагали эксперты при моделировании.

Эти данные заставляют специалистов сделать пессимистичный прогноз на завтрашний день. Текущие бури продлятся около суток, но, скорее всего, не прекратятся вовсе.

Завтра возмущения просто перейдут в основную фазу. К Земле начнут приходить главные массы выброшенной плазмы, что запустит ещё более сильные геомагнитные процессы. Сегодняшние G2-G3 могут показаться лишь разминкой.

Неожиданная сила и направленность солнечных выбросов говорит о том, что прежние модели прогнозирования требуют корректировки. Если плазма с края Солнца способна достигать Земли с такой мощью, то активность центральных областей звезды может оказаться ещё опаснее.

Людям, чувствительным к магнитным бурям, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия не только сегодня, но и завтра. Основной удар ещё впереди.