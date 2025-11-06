Четверг, 6 ноября, 2025
7 C
Рязань
Погода

На Земле начались сильные магнитные бури, завтра ожидается основная волна

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Около полуночи по Москве планету накрыли магнитные бури планетарного масштаба. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала геомагнитный индекс Kp в диапазоне от G2 до G3 — это средние и сильные бури.

Причина возмущений оказалась неожиданной и тревожной. К Земле добрались выбросы плазмы от вспышек, произошедших 2-3 суток назад. Тогда активные центры располагались на самом краю Солнца, и по расчётам учёных такие выбросы вообще не должны были затронуть нашу планету.

Однако реальность внесла коррективы. Облака плазмы выбрасываются не радиально, а с начальным смещением в сторону Земли. Плюс углы распространения и скорости оказались заметно больше, чем предполагали эксперты при моделировании.

Эти данные заставляют специалистов сделать пессимистичный прогноз на завтрашний день. Текущие бури продлятся около суток, но, скорее всего, не прекратятся вовсе.

Завтра возмущения просто перейдут в основную фазу. К Земле начнут приходить главные массы выброшенной плазмы, что запустит ещё более сильные геомагнитные процессы. Сегодняшние G2-G3 могут показаться лишь разминкой.

Неожиданная сила и направленность солнечных выбросов говорит о том, что прежние модели прогнозирования требуют корректировки. Если плазма с края Солнца способна достигать Земли с такой мощью, то активность центральных областей звезды может оказаться ещё опаснее.

Людям, чувствительным к магнитным бурям, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия не только сегодня, но и завтра. Основной удар ещё впереди.

Читайте также:
  • Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить
  • В ночь на 6 ноября рязанцы смогут увидеть суперлуние Охотника
  • Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

    Последние новости

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

    Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

    Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.

    В мэрии рассказали, когда в Рязани закончится сезон уличных самокатов 

    Во многом ситуация зависит от погодных условия. 

    Два пожара произошли в Рыбновском районе

    В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

    На пожаре в Рязани спасён мужчина, 10 человек эвакуировано 

    Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Гоголя поступило 5 ноября в 19:28. На место происшествия выезжали 8 человек, 2 единицы техники. 

    Рязанский суд заочно осудил участника ОПГ на 6 лет условно за кражу нефтепродуктов

    Преступная группа орудовала осенью 2015 года в Рязанском и Захаровском районах. Участники ОПГ незаконно врезались в магистральный трубопровод и воровали нефтепродукты.

    «Огненные стрелы» устроили ад на позициях ВСУ

    По данным источников, атака была нацелена на конкретные военные объекты ВСУ, определённые по разведданным.

    Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

    По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года.

    На нескольких улицах Рязани сегодня отключат холодную воду

    Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани в четверг, 6 ноября. 

    В соцсетях сообщили о взрыве в рязанском дворе 

    «Кто-то особо одарённый скинул из окна взрывпакет», — говорится в сообщении.

    У осуждённых в Рязани конфисковали 75 машин и 163 миллиона рублей

    С начала года рязанские суды изъяли у преступников имущество почти на 163 миллиона рублей. Львиная доля конфискованного связана с коррупцией чиновников, а самым громким стало дело экс-вице-губернатора региона Игоря Грекова.

    Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

    Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник