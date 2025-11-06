Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Украинские беспилотники, атаковавшие Волгоград, могли быть запущены с территории Казахстана. Такую версию высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе. По его мнению, Киев терпит поражение на фронте по всем направлениям и готов на провокации с любой стороны — включая территории других государств.

«Не исключаю, что агенты Украины запустили дроны с территории этой страны. Киев изо всех сил пытается продемонстрировать свою боеспособность», — заявил генерал.

По словам Липового, Вооружённые силы Украины атакуют именно гражданские объекты России, поскольку до военной инфраструктуры добраться не могут. Военные объекты надёжно защищены средствами ПВО.

Эта стратегия Киева приводит к пострадавшим среди мирного населения и повреждениям жилых зданий.

Губернатор Волгоградской области сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. Подразделения ПВО отражали удар, но полностью предотвратить последствия не удалось.

Падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Пострадал многоквартирный дом — повреждены окна соседних зданий.