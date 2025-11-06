Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Украинские беспилотники, атаковавшие Волгоград, могли быть запущены с территории Казахстана. Такую версию высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.
Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе. По его мнению, Киев терпит поражение на фронте по всем направлениям и готов на провокации с любой стороны — включая территории других государств.
По словам Липового, Вооружённые силы Украины атакуют именно гражданские объекты России, поскольку до военной инфраструктуры добраться не могут. Военные объекты надёжно защищены средствами ПВО.
Эта стратегия Киева приводит к пострадавшим среди мирного населения и повреждениям жилых зданий.
Губернатор Волгоградской области сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. Подразделения ПВО отражали удар, но полностью предотвратить последствия не удалось.
Падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Пострадал многоквартирный дом — повреждены окна соседних зданий.